Das Thema „Geborgenheit“ stand im Mittelpunkt der Andacht von Pfarrerin Imke Philipps , in deren Anschluss sich die Teilnehmenden in zwei verschiedenen Workshops dem Thema Religionspädagogik auf unterschiedliche Weise näherten, wie die Veranstalter berichten. Pfarrerin Christa Liedtke, Beauftragte für Kindertagesstätten im Kirchenkreis, beleuchtete mit ihrer Gruppe unter der Überschrift „1, 2, 3 und schon dabei“ die Besonderheiten bei der Vermittlung von Religion für Kinder unter drei Jahren. Philipps nahm ihre Gruppe mit auf eine Tour durch die Ochtruper Kirche, um zu erarbeiten, was es mit Kindern in Kirchen zu entdecken gibt. „Wir wollen den Mitarbeitenden in den Kindertagesstätten aufzeigen, wie sie Religionspädagogik in den Kita-Alltag integrieren können“, erläutert Fachberaterin Tina Lindel das Ziel der Veranstaltung.