Fleißig trainiert haben die Kinder des Outlaw- Kindergartens. Auch die zweite Gruppe der Vier-bis Fünfjährigen hat die Vorbereitung für das Tennis-Kibaz (Kinderbewegungsabzeichen) jetzt abgeschlossen, teilt der Tennisclub Ochtrup mit. Mit viel Spaß hat der Nachwuchs die große Tennishalle des TCO in Beschlag genommen und dabei Geschicklichkeit, Ausdauer und die Koordination im Spiel mit und ohne Bällen geübt.

Tennistrainerin Sabine Warnebier hatte sich zu jeder Stunde altersgerechte Trainingseinheiten überlegt. Bei der Ausführung wurde sie von Monika Fahlbusch und den Erzieherinnen des Outlaw-Kindergartens unterstützt. „Im Freispiel haben die Mädchen und Jungen mit den Materialien selber Bewegungsbaustellen erfunden und konnten so den eigenen Interessen nachgehen“, heißt es in einem Pressebericht.

Am Freitag (29. März) treffen sich alle Kinder der ersten und zweiten Gruppe um 15.30 Uhr in der Tennishalle an der Beethovenstraße, um nun auch das Kibaz zu absolvieren. Der TCO hat ebenso jene Erzieherinnen dazu eingeladen, die bisher nicht beim montaglichen Sportangebot dabei waren. Zudem sind besonders auch die Eltern willkommen. „Bei dieser Gelegenheit können sie sehen, welche Angebote den Kindern gemacht wurden und sie natürlich anfeuern, wenn sie die vorbereiteten Stationen durchlaufen“, schreibt der TCO. Als nächstes Projekt in der Zusammenarbeit mit dem Outlaw–Kindergarten ist für die Sommersaison ein Schnupperkurs Tennis für die Kinder geplant, die im Sommer eingeschult werden.