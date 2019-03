Einblick in die Welt der Maschinen

Die Maschinen dröhnen in den Ohren. Gehörschutz ist allerdings für die Besuchergruppe, die an diesen Morgen durch die Hallengänge der Wischemann Kunststoff GmbH läuft, wenig effektiv. Denn Ausbilder Berthold Janning ist in seinem Element: Engagiert erklärt er den beiden Mädchen im Gefolge Maschine für Maschine auf dem weitläufigen Areal. Kim und Anna hören gespannt zu, tuscheln erst beim Weitergehen kurz miteinander. Ihre Aufmerksamkeit gehört schon Sekunden später ganz dem Referenten vor ihnen.

Die beiden 13-jährigen Realschülerinnen nehmen teil am „Girls und Boys Day“ und schauen sich in diesem Zusammenhang Berufe an, die eigentlich eher für das jeweils andere Geschlecht „typisch“ sind. „Die Jungs sind fast durchweg im Kindergarten oder beim Frisör“, grinsen die Achtklässlerinnen.

Sie haben teils über Bekannte, teils über Familienmitglieder davon erfahren, dass Wischemann für den Girls-Tag zwei Plätze anbietet. „Hier mal reinzuschauen, ist sicherlich ganz cool“, befinden die Ochtruperinnen, als sie morgens am Empfang des Unternehmens eintreffen. Eine kurze Sicherheitseinweisung muss zunächst sein, auch die gelben Warnwesten gehören zur Pflichtausstattung. Ebenso wie der eindringliche Appell von Berthold Janning: „Ja keine Maschinen anfassen. Sie könnten heiß sein.“ Kim und Anna nicken gehorsam und schließen sich Berthold Janning zu einer spannenden Exkursion an.

Sie erfahren, dass aus kleinen, weißen Kügelchen verschiedenster Größe in mehreren Schritten Styropor-ähnliche Platten (bei Wischemann heißen sie Polystyrol, Styropor ist ein geschützter Produktbegriff) entstehen. Kim und Anna schauen sich interessiert die einzelnen Arbeitsabläufe an. Wozu diese Platten später genutzt werden? Beispielsweise als Wärmeschutz und Trittschalldämmung. Etwa bei Verlegeplatten für Fußbodenheizungen. In riesigen Bunkern wird das Kügelchen-Schüttgut gelagert. „Die Bunker sind aber innerhalb eines Tages schon wieder leer“, verdeutlicht Janning. Und die winzigen Teile in seiner Hand „werden 50 Mal so groß, wenn sie aufgeschäumt sind.“ Anna und Kim staunen. Sie können den Erklärungen des Ausbilders gut folgen: „Chemie ist zwar nicht unser Lieblingsfach in der Schule“, geben die Mädchen auf Nachfrage zu, „aber diese Aussagen hier sind ja sehr verständlich.“

Wie kleine schwarze Körner aufbereitet und zu einer Folie verarbeitet werden, aus denen hinterher die Kunststoffbeschichtungen für die Polystyrol-Platten entstehen, auch das lernen die Praktikantinnen an diesem Morgen. „Es war ein spannender Einblick“, geben die beiden zu. „Etwas, was man sonst nicht sieht.“ Ob sich daraus für sie eine Berufsperspektive entwickeln könnte? Vermutlich nicht, verneinen Anna und Kim unisono. Da konnte auch der Girls

Die einzelnen Arbeitsgänge lassen sich am Computer-Bildschirm verfolgen. Foto: Susanne Menzel

Day keine Lanze brechen.