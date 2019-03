Der Eichen-Prozessionsspinner gehört zu Deutschland. Diese in einem anderen Sinnzusammenhang gebrauchte Formulierung bildet aber tatsächlich in dieser Version die biologischen Fakten ab. Gesine Hilgendorf , die Umweltbeauftragte der Stadt Och­trup, hatte am Mittwochabend zu einer Informationsveranstaltung in die Aula des Schulzentrums eingeladen.

Eine größere Handvoll interessierter Bürger, den Bürgermeister, die Bauamtsleiterin und die Presseverantwortliche der Stadtverwaltung galt es, über diese Raupe, die letzthin für Aufregung gesorgt hatte, sachbezogen in Kenntnis zu setzen.

Vor allen deren sprunghafte Vermehrung, die augenfälligen Nester in den Eichen und die von diesem Tierchen vorübergehend abgesonderten sogenannten Feuerhärchen hatten im vergangenen Jahr Probleme bereitet (wir berichteten). „Richtig ist, dass durch eine bestimmte Eiweißverbindung in dem Pelzchen ein Nesselgift bei sensiblen Personen unangenehme Hautreizungen, Atembeschwerden und allergische Reaktionen verursachen kann“, informierte die Fachfrau.

Die Abnahme ihrer natürlichen Feinde – zum Beispiel bestimmte Wespen- oder Vogelarten sowie Klimaveränderungen – hätten die Population dieser sich später als Schmetterling entpuppenden Tierchen explosionsartig vergrößert. „So etwas schürt Befürchtungen und Ängste. „Wir als Verwaltung mussten verantwortbare Gegenmaßnahmen ausloten und uns auch mit Nachbargemeinden und deren Erfahrungen austauschen“, betonte die Umweltbeauftragte.

Der Einsatz von Chemikalien sei kontraproduktiv, weil sie andere Arten und Tiere schädigten, die auch als natürliche Feinde wichtig seien. Als vertretbare Gegenmaßnahme bliebe, befallene Bäume und Areale abzusperren und die Nester und Raupen kostenintensiv abzusaugen, so Gesine Hilgendorf. Doch auch hier seien Vorsicht und Augenmaß geboten. Zuständig für die Bekämpfung ist der Grundstückseigentümer. Bestimmte Medikamente könnten bei Problemen die Symptome lindern. Kratzen und Reiben seien zu vermeiden. Duschen, föhnen und Wäsche waschen wären bei etwaigem Kontakt sinnvoll.