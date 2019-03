Im Dunkeln ist gut Munkeln

Fotografisch interessierter Besuch aus dem Osten und dem Saarland war jetzt in der Pestalozzischule anzutreffen. Bürgermeister Kai Hutzenlaub begrüßte eine Jugendgruppe und ihre Begleiter aus Dresden, die das Fotoworkshop-Wochenende des Deutschen Verbandes für Fotografie (DVF) „Ab ins Dunkle“ wahrnehmen wollten, das die „Ochtruper Lichtmaler“ vorbereitet hatten.

Ebenso ließ es sich die Jugendleitung des DVF aus dem Saarland nicht nehmen, sich einen Überblick über die Arbeit des Ochtruper Teams zu verschaffen und weitere gemeinsame Projekte zu planen, unter anderem das bundesweite Jugendfotofestival „Snap­shot“ im September. Kleiner Wermutstropfen: Es waren keine Jugendlichen aus dem süddeutschen Raum unter den Workshopteilnehmern.

LED-Technik kam bei dieser Lichtmalerei von Luzie Bos zum Einsatz. Foto: Luzie Bos

Aus zunächst drei Angeboten durften sich diese zwei aussuchen. Das Ziel: neue fotografische Einsichten gewinnen und spannende Bilder mit nach Hause nehmen.

So ging der Profifotograf Christoph Lörler aus Essen mit einer Gruppe in und rund um die Villa Winkel, um neue und experimentelle Blitztechniken vorzustellen. Steffi Herrmann hatte sich im neuen Fotostudio in der Pestalozzischule eingerichtet, um mit LED und Glasobjekten sowie Lichtwannen spannende Kompositionen auf die Speicherkarten zu zaubern. Dies kam besonders bei den jüngeren Teilnehmern aus Ochtrup gut an.

Drei Räume weiter zeigte Chris Tettke im Fotolabor, wie man früher Filme entwickelte und davon Abzüge machte. Am Tag zuvor hatten sich alle Teilnehmer im Studio mit einer analogen Kamera ablichten lassen und sahen erstaunt, wie sich ihre Negativstreifen nach 15 Minuten aus den Spulen der Entwicklerdose präsentierten.

Alte Technik neu entdeckt: Beim Workshop entwickelten die Nachwuchsfotografen auch Filme. Foto: Chris Tettke

Vor allem die Teilnehmer aus Dresden im Alter von 13 bis 16 Jahren zeigten sich fasziniert von dieser alten Technik, die sie gerne auch im heimischen Dresden etablieren würden. Als Zusatz konnten vor allem die jüngeren unter den „Lichtmalern“ neue Fotogramme gestalten.

Am Mittag hatten die Eltern ein Snackbuffet mit Getränken vorbereitet, an dem sich die Nachwuchsfotografen nach einigen Stunden im sehr warmen und dunklen Labor und Studio bei Tageslicht stärken konnten.

Nach einem gemeinsamen Essen im Restaurant ging es am Abend in eine alte Fa­brikhalle, um die für die Ochtruper Gruppe bekannten Lichtmalereien zu kreieren. Dabei spielte das exklusive LED-Männchen, in dem sich traditionell Justus Reinders versteckt, die Hauptrolle. Er vollführte bei Langzeitbelichtungen seine Bewegungstänze. Aber auch andere Lichtquellen wie LED und Taschenlampen, mit denen Jörg Freermann und Timo Rolofs Lichtspuren hinterließen, machten bei den Besuchern einen starken Eindruck.

Leider musste die Gruppe aus Dresden bereits um 5 Uhr am nächsten Morgen nach Berlin aufbrechen, um dort an der Siegerehrung des Wettbewerbs „100 Bilder des Jahres“ teilzunehmen. Auch Jasper Eißing, Paul Lammers, Chris Tettke und Steffi Herrmann von den „Ochtruper Lichtmalern“ waren unter den Preisträgern. Doch sie konnten aus verständlichen Gründen nicht dorthin fahren.