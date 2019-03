Die Tüte von Baltrum

Das Märchen von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen, haben einst in allen Feinheiten die Gebrüder Grimm erzählt. Die Geschichte von einer Ochtruper Tüte, die auszog, auf Baltrum zu leben, ist davon die moderne Fassung der Gegenwart.

„Tüte“, vor 53 Jahren als Christof Schmiegel in der Töpferstadt in eine Architektenfamilie hineingeboren, hört seit Grundschulzeiten nicht mehr auf seinen Taufnamen. „Ich bin damals häufiger mit meinem Vater zu Baustellen in den Norden gefahren. Dabei habe ich in Ostfriesland jemanden kennengelernt, den alle ebenfalls nur ‚Tüte‘ nannten. Dieser Mann hat mich als Person schwer beeindruckt. Nachdem ich meiner Familie und den Freunden immer wieder von ‚Tüte‘ erzählt habe, nannten mich alle irgendwann ebenfalls nur noch ‚Tüte‘. Das ist bis heute so geblieben“, erzählt er.

Viele Baustellen hat er mit seinem Vater im Laufe der Jahre noch besucht und das Berufsbild des Architekten dabei immer näher kennengelernt. Schlussendlich lag es auf der Hand, dass Tüte nach dem Abitur in die väterlichen Fußstapfen trat.

Aber die Eltern hatten bei ihrem Sprössling noch ein weiteres Samenkorn keimen und wachsen lassen: Durch viele gemeinsame Inselurlaube hatte sich die Liebe zur See entwickelt. Und so teilte sich Tüte zunächst beide Leidenschaften auf: Während des Semesters war er der eifrige Student, in den Ferien, von Juli bis Oktober, der Surflehrer auf Baltrum. „Es wurde zu meinem Traum, ganz hier zu leben“, hat der angehende Architekt erkannt.

Ein Zufall stellte die Weichen

Zuerst allerdings entschied er sich dafür, seine beruflichen Sporen als Architekt in Kooperation mit dem Vater zu verdienen. So war er beim ersten Bauabschnitt des Factory Outlet Centers (FOC – heute umfirmiert zum DOC) in Ochtrup Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator.

Weitere berufliche Projekte folgten. Unter anderem eines in Ostendorf, im alten Insulaner Stil. „Es war ein Zufall, der dann die Weichen stellte“, erinnert sich Tüte Schmiegel: „Der damalige Bürgermeister von Baltrum sprach mich an, ob ich eine alte Villa auf der Insel, die bis dahin als Wohnheim für die Angestellten genutzt worden war, anders gestalten könnte. Ich habe ein Konzept draufgelegt, das angenommen wurde.“ Die alte Villa wurde abgerissen, wich einem neuen Objekt mit fünf Ferienwohnungen und einem Gastronomieangebot. „Ich habe mir schließlich überlegt, das selbst zu betreiben“, erzählt der Münsterländer.

Obwohl – viel Zeit zum Nachdenken blieb ihm nicht: „Wenn auf Baltrum gebaut wird, dann ausschließlich zwischen Oktober und Ende April, bevor die Gäste kommen. Abriss, Neubau und Einrichtung mussten innerhalb von sechs Monaten über die Bühne sein.“ Eine wahrlich stramme Herausforderung. Tüte hat die Aufgabe gemeistert: Am 15. Mai 2004 feierte das „Skippers Inn“ Eröffnung.

Ins kalte Wasser gesprungen

In den nächsten zwei Jahren pendelte Schmiegel zwischen Insel und Festland, wechselte ständig Businesskleidung mit Seemannsmütze und dreiviertellanger Handwerkshose, die heute zu seinen Markenzeichen gehören. Mit eisernem Willen und vielen Ideen im Kopf kämpfte er sich durch das Neuland Gastronomie.

Ein Kräfte zehrender Akt, den er 2006 beendete: „Ich bin ins kalte Wasser gesprungen.“ Ein Jahr später folgte ihm Ehefrau Sandra mit den Kindern. Und fortan waren die beiden „Gastgeber aus Leidenschaft“, die „zunächst einiges an Lehrgeld zahlen mussten.“ Nicht nur als Wirte, auch als Nachbarn, als Neu-Baltrumer.

Denn mag sich auch die geografische Lage unterscheiden, die Mentalität der Münsterländer und der Baltrumer ähneln sich. „Richtiger“ Insulaner ist man erst in der -zigsten Generation. Und so gab es einige Fettnäpfchen, in die das Ehepaar getreten ist. Heute kann Tüte diese Erinnerungen mit einem Schmunzeln und mit Schalk in den Augen hinter der Nickelbrille wiedergeben: „Kurz vor der Einweihung unseres Lokals hatte ich mitbekommen, dass einige Burschen das als Gelegenheit für eine deftige Party nutzen wollten. Deshalb hatte ich draußen vorbeugend ein Schild ‚Nur für geladene Gäste‘ aufgestellt. Insulaner aber lädt man nicht extra ein. Das hatte ich auch nicht getan. So blieben etliche fern.“

Auch der Handtaschen große Familienhund „Idefix“ schaffte die „Einbürgerung“ nicht auf Anhieb. Als er einmal ohne Leine herumlief, gab's prompt eine Anzeige. Tüte wurde mit einem Bußgeld belegt, weil er gegen die „Gefahrenabwehrverordnung“ der Insel verstoßen hatte. „Dass es die gibt, wusste ich bis dahin nicht einmal“, sagt er.

Mit den Insulanern arrangiert

Inzwischen haben sich Tüte und Sandra mit den 450 Einwohnern arrangiert. Tüte ist Mitglied im Kirchenvorstand der evangelischen Gemeinde (besucht die Gottesdienste stets sittsam in langer Hose), und engagiert sich dort fürs Gemeinwohl.

Auch als Vermieter und Gastronom hat er Fuß gefasst und sich mit seinem frischen Speisen- sowie dem umfangreichen Whiskey-Angebot zu einem der „Platzhirschen“ entwickelt. Fangfrische Fische zählen zu den Spezialitäten der dort angestellten Köche. Die deftige Graupensuppe von Ehefrau Sandra, die Rouladen oder der Labskaus aber sind die heimlichen Favoriten nicht nur der beiden Eigentümer, sondern auch die mancher Gäste. Und da findet sich auf der Tageskarte neben dem Orka-Burger dann als Nachspeise auch mal die Münsterländer Herrencreme.

„Wir beide lieben klare Kost. Bodenständiges Essen geht hier wie geschnitten Brot. Unsere Philosophie: ‚Der Fisch ist der Star, nicht die Deko.‘ Er muss nicht hochkant oder quer gebraten, sondern frisch sein“, ergänzt die Chefin.

Der Fisch ist der Star, nicht die Deko

Der Erfolg scheint dem Ehepaar Recht zu geben: „Angetreten waren wir vor mehr als zehn Jahren mit dem Konzept, Kleinigkeiten zu servieren. Inzwischen gehen täglich in der Hauptsaison über 100 Essen raus.“ Und Tüte hat sich kleine Inseln auf der Insel geschaffen. Ganz früh morgens, „wenn der Himmel weit und nordisch ist“, wie er selbst sagt, entert er oft sein Boot mit dem kuriosen Namen „Bangvörnix“, um eine Runde auf der Nordsee zu drehen. Wenn er ganz viel Glück hat, wirft ihm Fischer Nils ein paar Krabben zum Pulen rüber. Kurze Momente der Ruhe. Vor dem nächsten Gästeansturm. Besonders in den Sommermonaten.

„Wir leben zwar nicht auf einer Insel der Seligen“, sagen Sandra und Tüte Schmiegel heute, nach mehr als einem Jahrzehnt in der neuen Heimat, „aber wir leben nach wie vor unseren Traum.“