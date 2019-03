Dabei wurden zwei neue Mitglieder in den Vorstand gewählt, zwei Mitglieder traten aus. Jonas Merselt wurde zum zweiten Mal in seinem Amt als erster Vorsitzender bestätigt. Zur neuen Stellvertreterin wurde Maike Münstermann , die diesen Posten von Carla Wessels übernimmt. Hendrik Steinlage wurde in seinem Amt als Kassierer bestätigt wie auch Simon Hoffstedde als erster Zeugwart und Maik Brinkschmidt als erster Sportwart. Zum ersten Mal Vorstandsluft schnuppern können Marie Brinkschmidt und Paul Münstermann. Beide bekleiden das Amt der Beisitzer. Michael Mohring schied als Vorstandsmitglied aus.

Die Ämter der ersten Vorsitzenden Jenny Brinkschmidt, des zweiten Vorsitzenden Benedikt Dinkhoff, der Kassiererin Sophie Merselt, des Schriftführers Kai Brinkschmidt, der Medienwartin Hannah Merselt, des zweiten Zeugwarts Janis Schürmann und des zweiten Sportwarts Veit Nießing stehen 2020 zur Wahl.

Zudem wurden auch die Termine für 2019 bekannt gegeben: Am 20. April (Samstag) nimmt die KLJB Welbergen am Fußballturnier der KLJB Neuenkirchen teil. Interessierte Mitglieder können sich bei Maik Brinkschmidt anmelden. Das Osterfeuer findet am 21. April (Sonntag) statt. Vom 26. April (Freitag) bis 28. April (Sonntag) ist die 72-Stunden-Aktion der KLJB Welbergen. Das Aufstellen des Maibaums findet am 30. April (Dienstag) statt. Für den 30. Juni ist die Treckermesse terminiert.

Die KLJB Welbergen beteiligt sich zudem am Pfarrfest am 8. September (Sonntag). In diesem Jahr wird vom 9. September (Montag) bis 15. September (Sonntag) gemeinsam der Erntekranz für das Erntedankfest am 6. Oktober (Sonntag) gebunden. Am 1. Dezember (Sonntag) ist die Minibrotaktion. Zum dritten Mal veranstaltet die Landjugend mit der Hilfe der anderen Vereine aus Welbergen wieder einen Weihnachtsmarkt. Dieser findet am 7. Dezember (Samstag) statt.