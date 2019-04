900 fleißige Müllsammler

Ochtrup strahlte am Samstag mit der Sonne um die Wette. Die Stadt und ihre Außenbezirke präsentierten sich blitzblank, denn an diesem schönen Frühlingstag startete am Vormittag die alljährliche Aktion „Ochtrup räumt auf“. Vereine, Clubs und Einzelpersonen machten sich mit Besen, Schaufeln und Müllsäcken auf den Weg, um Grünflächen, freie Plätze und Straßen- und Wegesränder von Müll zu befreien.

An der Bergwindmühle traf sich der Mühlenverein mit der SPD , um das Gebiet rund um das Freibad, den Wasserturm und den Bergweg zu säubern. „Wir haben noch Reste vom Silvesterfeuerwerk im Park gefunden“, berichtet Alois Steiniger vom Mühlenverein.

Ochtrup räumt auf 2019 1/21 Die Mitglieder von Veinen und Verbänden aus der Stadt rückten am Samstagmorgen aus in die Natur, um Wegesränder und die Bauerschaften vom Müll zu befreien. Foto: Norbert Hoppe

In der Oster war der dortige Schützenverein unterwegs. „Wir wollen, dass Ochtrup sauber ist und nicht überall Müll herumliegt“, begründeten Berendt, Björn und Tamme ihr Engagement. Die Jungen hatten sich spontan ihren Vätern angeschlossen und an der Aktion beteiligt. Das gute Wetter habe die Entscheidung der drei sicher positiv beeinflusst, war Markus Dinkhoff überzeugt, der sich über den Einsatz der jungen Leute freute.

Schon um 9.30 Uhr war der Treckeranhänger des Hegeringes halb voll. „Wir sind schon von Anfang an dabei“, war Hubertus Issinghoff schon ein bisschen stolz auf das Engagement des Hegeringes, der sich in besonderer Weise dem Naturschutz verpflichtet weiß.

Die Bewohner des Kardinal-von-Galen-Hauses waren mit ihrer Betreuerin Franziska Gortheil im Stadtpark unterwegs. In mehreren Gruppen durchstreiften sie das große Gelände und wurden fündig. Gar nicht so dolle viel Müll, sagt eine Mitstreiterin, aber überall Zigarettenkippen, die sie aufgesammelt haben.

Die Jägerschaft machte sich ebenfalls in mehreren Gruppen auf den Weg und durchstreifte die Bauerschaften. „Es liegt nicht mehr ganz so viel Müll in der Gegend, wie in vergangenen Jahren“, hob Werner Tillmann hervor. Und Herbert Eilert ergänzte, dass das Umweltbewusstsein vielleicht tatsächlich größer geworden sei.

Rund um den Schützenplatz ihres Vereins lag das Revier der Waister Junggesellen. Sie ärgerten sich vor allem darüber, dass Leute ihren Grünschnitt in Plastiksäcken entsorgen. Wo doch derzeit eingehend über die Verschmutzung der Landschaft und der Meere mit Plastikmüll berichtet werde.

„Der schlimmste Abschnitt ist der Randstreifen am Nienborger Damm“, so die Feststellung des Schützenvereins Einigkeit, der diesen Bereich in Angriff nahm. Und auch die Weinerschützen hatten kein Verständnis dafür, dass Autoreifen in Büschen und an Wegesrändern entsorgt wurden.

Zum ersten Mal dabei war die Jugendfeuerwehr. Wie deren Vorstandsmitglieder Luca Nacke und Glenn Hoelzke mitteilten, hatten sie im Gebiet des Langenhorster Bahnhofs und am Radweg Richtung Welbergen viele Flaschen, Dosen und Plastikmüll aufgelesen.

Ab 12.30 Uhr traffen große und kleine Anhänger auf dem Wertstoffhof im Weinerpark ein, um den Unrat abzuladen. „Die Gesamtmüllmenge ist gegenüber den Vorjahren in etwa gleich groß“, schätzte Martin Brinkschmidt von der Kockmann GmbH das Volumen der gesammelten Abfälle ein. Bürgermeister Kai Hutzenlaub gefiel besonders die große Beteiligung an der Aktion. „Es waren mehr als 900 Erwachsene und Kinder, die an diesem Samstag unterwegs waren“, so der Bürgermeister. Das sei nicht nur gut für die Stadt Ochtrup, sondern stärke auch das Gemeinschaftsgefühl der Bürger.

Eine Stärkung hatten sich alle Aktiven danach verdient. Eine leckere Erbsensuppe und gekühlte Getränke warteten auf die „Müllsammler“, die so den Aktionstag ausklingen ließen.

Einer darf sich über die erfolgreiche Aktion ganz besonders freuen. Marlen vom Jugendparlament fand am Straßenrand eine Geldbörse. Der Ausweis war noch da. Der Besitzer der Börse bekommt demnächst Post aus dem Rathaus.