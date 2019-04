Aug in Aug mit Zeitzeugen aus Stein

Die Vögel zwitschern, die Sonne strahlt vom Himmel und ein Duft nach Frühling liegt in der Luft. Neugierig und voller Vorfreude blicken sich 19 Augenpaare auf dem Spielplatz der Ochtruper Bastion um. Hier soll sich ein wichtiger Teil der Stadtgeschichte befinden? Gespannt lauschen sie den Worten der Stadtführerin Karin Schlesiger . Geleitet von ihr, wird sich die Gruppe an diesem Samstagnachmittag auf eine ganz besondere Reise quer durch die Geschichte der Töpferstadt begeben. Zurück in Zeiten, in denen das Mehl noch per Hand gemahlen werden musste, Juden und politisch Andersdenkende vom NS-Regime verfolgt wurden und Ochtrup die Stadt mit der höchsten Kneipendichte in der Region war.

Wallanlagen machten Eindruck

Los geht es für die Teilnehmer an den ehemaligen Wallanlagen – der Bastion und dem Stüwwenkopp. Ochtrup, das zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges zwischen zwei protestantischen Gebieten lag, wurde wiederholt von den Spaniern überfallen. Um sich vor diesen Angriffen verteidigen zu können, bauten die Bewohner des damaligen Ortes die bis heute in Teilen erhaltene Wallanlage.

Für die Geschichtsinteressierten soll es schließlich zur nächsten Station weitergehen, doch die historische Festungsanlage regt den einen oder anderen Zuhörer zum Nachdenken an. „Sekunde“, ruft ein Gruppenmitglied. „Die Wallanlagen – haben die überhaupt etwas gebracht?“ „Nein“, gibt die Stadtarchivarin zu. „Aber Eindruck haben sie schon gemacht“, schmunzelt sie.

Stadtführerin Karin Schlesiger (r.) gab einen Einblick in die historische Stadtgeschichte. Foto: Rike Herbering

Nächstes Ziel ist die Mühlenstraße, die ihren Namen einer von den damaligen Dorfbewohnern errichteten Mühle zu verdanken hat. „Um den hohen Zahlungen an die Äbtissin des Langenhorster Stifts zu entkommen, bauten die Bewohner diesen steinernen Zeitzeugen, an den in der Gegenwart noch immer ein Mühlrad erinnert“, weiß Stadtführerin Karin Schlesiger. Der Bau dieser Mühle habe dazu beigetragen, dass sich das arme Dorf schließlich zu einer wirtschaftlich florierenden Stadt entwickeln konnte, erzählt die Archivarin.

Doch nicht nur positive Geschichten trugen sich in der Straße zu. Drei Stolpersteine erinnern vor dem ehemaligen Wohnhaus der jüdischen Familie Leben-stein an die Schicksale dreier Familienmitglieder, die vom NS-Regime verfolgt, deportiert und schließlich ermordet wurden. Die Ausführungen der Expertin berühren die Teilnehmer und lösen bei ihnen viel Mitgefühl für die Opfer aus.

Großes Interesse zeigen die Zuhörer auch an der nächsten Sehenswürdigkeit: dem ersten – bis heute erhaltenen – Rathaus an der Weinerstraße. Über den Zustand des Gebäudes entsteht eine rege Diskussion, die auf dem Weg zur nächsten Station der Tour fortgeführt wird. „Kaum jemand weiß, dass dieser Ort um das Jahr 1970 mit 50 Kneipen die Stadt mit der höchsten Kneipendichte in der Region war“, verrät Karin Schlesiger, nachdem die Gruppe den nächsten Zwischenstopp erreicht hat. Neugierig blicken die Teilnehmer der Stadtführung auf das Haus der alten Stadtapotheke, während Schlesiger über die Einrichtung der ersten Apotheke Ochtrups im Jahr 1890 berichtet.

„Gürtel der Handwerker“

Weiter geht es zum Valverde-Platz mit der dortigen Nachtigall, die Ochtrups Geschichte als Töpferstadt verbildlichen soll. Über den Kniepenkamp, der in früheren Zeiten als „Gürtel der Handwerker“ galt, geht die Gruppe weiter bis zum ältesten noch erhaltenen Haus in Ochtrup, das im Jahr 1598 erbaut wurde und sich seitdem auf dem heutigen Kirchplatz befindet.

An der Pfarrkirche St. Lamberti angekommen, klärt die Stadtführerin über die Besonderheit dieses Gotteshauses auf: „Die Finanzierung dieser neugotischen Kirche kostete 60 000 Reichstaler und dauerte fast ein ganzes Menschenleben. Ihre Nord-Süd-Ausrichtung macht sie zu einer Besonderheit, denn aufgrund mangelnder Baufläche konnte sie nicht geostet werden.“

Nach einem kurzen Abstecher zum kaiserlichen Postamt an der Bültstraße spazieren die Teilnehmer dann zum ehemaligen Marienheim, das sich an der Laurenzstraße befindet. Das imposante Gebäude wurde von der Firma Laurenz 1895 als Arbeiterinnenheim konzipiert, das von den Schwestern des Münsteraner Mauritz-Ordens geführt wurde.

Am Beltmann-Bau angekommen, endet schließlich die Zeitreise quer durch die Geschichte Ochtrups. Mit einem lautstarkem Applaus bedanken sich die Teilnehmer der Führung bei Karin Schlesiger, die allen ein Andenken aus Ton überreicht, damit sie sich noch lange Zeit an diesen informativen Nachmittag erinnern können. Mit den neuen Informationen über die Geschichte Ochtrups versorgt, wird wohl jeder der Zuhörer viele der steinernen Denkmäler der Stadt jetzt mit ganz anderen Augen sehen.