Ein außerordentlich erfolgreiches Reisejahr hatte die Schlaggemeinschaft (SG) Andreas Pöhlker und Mark Laurenz . Seit 1992 bilden diese beiden ein erfolgreiches Duo. Die Faszination des Brieftaubensports steht hier im Vordergrund. Mit einfachen Mitteln viel erreichen, ganz nach der Devise „Weniger ist Mehr“. Die Spannung an jedem Flugwochenende, wenn die Tauben eine Strecke von 110 bis 600 Kilometer zurücklegen, macht den Reiz dieses Hobbys aus. Welche Taube kommt als erste zurück in den Schlag, wie viele Tauben können sich in der Preisliste platzieren und wie schnell werden sie heute sein? (Über 100 km/h schnell können Brieftauben fliegen.)

Ein weiterer großer Reiz des Brieftaubensports ist die eigene Zucht der Tiere und die dadurch entstehende Verbundenheit des Züchters zu jeder einzelnen Taube. Als Jungtier auf dem Zuchtschlag gezogen, folgen jährlich 14 Preisflüge auf dem Reiseschlag und danach noch viele Jahre auf dem Zuchtschlag, um selber für guten Nachwuchs zu sorgen. Bis zu 20 Jahre kann diese Verbundenheit andauern.

Zurzeit laufen die Vorbereitungen für die Reisesaison 2019. Am Osterwochenende beginnt das neue Reisejahr: Welcher Züchter vom Brieftaubenverein Sturmvogel wird sich 2019 durchsetzen?

► Folgende Meisterschaften konnte die SG Pöhlker / Laurenz 2018 erringen: Vereinsmeister, Jährigenmeister, Weibchenmeister, Pokalmeister, Bester Vogel, Weibchen, jährige Weibchen, Ass-Taube, R. Gamerschlag-Wanderpokal, B. Eilert-Wanderpokal und Alttaubenderby.

Jungtiermeister 2018 wurde Heinz Eilert, die beste Jungtaube stellte Georg Holthenrich, den besten jährigen Vogel Rainer Borgers und das Jungtaubenderby gewann Theo Heufert.