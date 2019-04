Beinahe täglich trudeln in der Bücherei Pakete voller nagelneuer Bücher, Spiele, CDs und DVDs ein, damit der Medienbestand immer aktuell bleibt. Die Lieferungen allerdings brauchen Platz – Platz, den ältere Exemplare frei machen müssen, so die Bücherei in einer Mitteilung. Regelmäßig werden Medien aus dem Bestand aussortiert, die über einen längeren Zeitraum nicht ausgeliehen wurden. Sie füllen zusammen mit zahlreichen Spenden aus den vergangenen Monaten inzwischen nahezu jedes Regal in den Lagerräumen. Es wird also Zeit, wieder Raum zu schaffen. Und da sich immer Liebhaber für die vielen Titel finden, besteht nun die Chance, die Bücher und anderen Medien vor dem Container zu retten.

Der Flohmarkt findet unabhängig vom normalen Betrieb im Forum der Bücherei statt und geht von morgens 10 Uhr bis 17 Uhr am Nachmittag. Wer verhindert ist oder auch mehrfach stöbern möchte, hat noch die Chance, denn der Flohmarkt ist danach bis zum 13. April zu dem Öffnungszeiten der Bücherei geöffnet.

Es werden mehr als 4 000 Medien zum Verkauf angeboten, selbstverständlich zu Schnäppchenpreisen. Und auf diese gibt es auch noch beträchtliche Mengenrabatte, so dass es sich für die Käufer durchaus lohnen dürfte, bei ihrem Besuch große Tragetaschen mitzubringen.