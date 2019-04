Ein Herz mit einer kleinen Träne

„Meine Hände sind verschwunden, ich habe keine Hände mehr . . .“ Strahlende Menschen sind es, die in der Runde in der Turnhalle des katholischen St.-Stephan-Kindergartens sitzen, munter und lauthals singen und ein wenig später – die Hände sind wieder aufgetaucht – begeistert klatschen. Groß und Klein haben sich an diesem sonnigen Nachmittag getroffen, um gemeinsam zu spielen, zu musizieren und sich ein wenig zu unterhalten.

Ganz artig begrüßen die „Forscherkinder“ zunächst ihre Gäste. Neugierig, erst einmal abwartend. Aber schnell ist das Eis gebrochen. Zumal das Rosinenbrot an der gemeinsamen Kaffeetafel den Senioren aus der Tagespflege Vita ebenso gut schmeckt wie dem rührigen Nachwuchs. Der zappelt schon bald auf den kleinen Stühlchen. Schließlich haben die Kids etwas vorbereitet, das sie ihren schon etwas betagteren Besucherinnen gerne vorführen möchten.

Die sieben Seniorinnen sowie ihre zwei Begleiterinnen merken schnell, dass alles auf ihre gespannte Aufmerksamkeit wartet und folgen den Jungen und Mädchen samt deren Erzieherinnen in den großen Saal.

„Auftauen“ beim Rosinenbrot

„Jetzt bin ich aber mal gespannt“, lächelt Maria Leemeyze . „Es ist schon erstaunlich, wie gut die Kindergärten heutzutage ausgestattet sind und was sie den Kleinen alles so bieten“, schaut sich die 88-Jährige zufrieden nickend um. „Zu meiner Jugendzeit kannten wir solche Einrichtungen nicht.“ Sie sei daheim groß geworden, in der Familie, erzählt die alte Dame: „Wir hatten zu Hause Landwirtschaft, da war‘s mit dem Spielen ohnehin nicht weit her. Nach der Schule mussten wir auf dem Hof mit zupacken.“ Höchstens mal auf dem Nachhauseweg von der Schule, „da haben wir dann ein bisschen getrödelt und Hinkeln gespielt. Aber nicht zu lange, sonst gab‘s Schimpfe, wenn wir uns zu sehr verspäteten.“

Maria Leemeyze lehnt sich entspannt zurück, als die ersten Kinder – eins nach dem anderen – zum Hexenbesen greifen. „Ich bin die kleine Hexe“, stimmen die Kindermünder an, während Ella immer schneller werdend an Jung und Alt vorbeifegt.

International wurde es ein wenig später mit „Aramsamsam“, einem Kinderlied aus Marokko, das gerne im Fasching gespielt wird. Letzterer ist zwar gerade vorbei – die aufmunternden Töne und Textpassagen aber waren zum Auflockern genau richtig. „Schneller, schneller“, rufen die Kinder und die Senioren sind bemüht, bei dem Tempo mitzuhalten. Gut, dass die Strophen irgendwann ein Ende finden. Eine kleine Verschnaufpause ist jetzt genau das richtige Signal.

Zwei Lieder und Fingerspiele mit Gitarrenbegleitung – und dann neigt sich der gemeinsame Nachmittag schon dem Ende entgegen. „Es war schön hier bei euch“, bedanken sich die Seniorinnen. Und die Kita-Kinder geben das Kompliment auf ihre Weise zurück: Sie überreichen jedem ein selbst gebasteltes Papierherz, auf das sich an einer Stelle sogar eine kleine Freudenträne verirrt.