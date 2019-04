Ochtrup -

„Musik schafft Freu(n)de“ – das ist das Motto der befreundeten Musiker aus Ochtrup und Horstmar. Wie in jedem Jahr starten die Akteure die Saison mit dem „Traditionellen musikalischen Dämmerschoppen“. In diesem Jahr richtet der Spielmannszug Weiner- Schützen diesen aus und lädt alle Musikbegeisterten am Samstag (6. April) ab 17 Uhr in die Vechtehalle nach Langenhorst ein.