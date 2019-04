Vorbereitung und Rückblick

Die Postenvergabe für das Offizierskorps stand jetzt auf der Versammlung des Schützenvereins Welbergen im Fokus. Folgende Offiziere gehören dem Korps laut eines Presseberichts des Vereins an: Oberst ist Manni Hoffstedde, Günther Hoffstedde übernimmt den Posten des Majors, Leo Brinkschmidt macht den Platzmajor. Er wird eventuell durch Sebastian Fehlker vertreten. Kai Brinkschmidt, Tim Münstermann und Janis Schürmann sind Fähnriche, Hubert Steinlage und Thomas Schlattmann die Adjutanten.

Als Lektor für die Schützenmesse gewann der Verein Martin Holtmann, als Messdiener fungieren Simon Hoffstedde, Christoph Hoffstedde, Daniel Feldkamp und Michael Reinker. Die Damen werden in diesem Jahr von Martin Mense und Dirk Hillmann betreut.

Den weiteren Verlauf der Versammlung bestimmten laut Pressebericht die üblichen Regularien. Die Leitung hatte Vorsitzender Rainer Kappelhoff. So berichtete Chef-Wagenbauer Martin Mense vom der erfolgreichen Aktion der Karnevalswagenbauer. Deren Motto-Gefährt „Kleiner Rabe Socke“, mit dem der Schützenverein inklusive 126 Welbergenern am Rosenmontagszug teilnahm, belegte im Wettbewerb um den schönsten Wagen den dritten Platz. Mense lobt die gute Teilnahme und freute sich über die zahlreichen Geld- und Sachspenden. Eine besondere Erwähnung fand die Familie Hillmann, die ihre Scheune für die Zeit des Wagenbaus zur Verfügung gestellt hatte.

Winterfest und Hühnerholen

Im Anschluss folgte der Bericht über das Winterfest und das Hühnerholen. Dieses sei ebenfalls ein voller Erfolg gewesen, schreiben die Schützen in ihrem Bericht. Künftig sollen die Bezirke allerdings kleiner werden. Damit gebe nicht mehr so viele Haushalte pro Gruppe und es werde entsprechend entspannter für die Sammler. Im kommenden Jahr sind nun drei Sammelbezirke geplant. Abends beim Winterfest begrüßte der Schützenverein Welbergen 350 Teilnehmer in der Vechtehalle.

Volks- und Pfarrfest

Ein weiterer Tagesordnungspunkt war das Volks- und Pfarrfest. Auch diese Veranstaltung ließen die Schützen Revue passieren. Am Ablauf wollen sie auch in diesem Jahr wenig ändern. Bekanntgegeben wurde aber, dass die Bimmelbahn eine neue Zugmaschine braucht. Hierzu sind die Schützen bereits auf der Suche und informieren sich über mögliche Finanzierungen und Fördermöglichkeiten. Zudem wurde die Geldverteilung aus dem vergangenen Jahr bekannt gegeben. Der Hauptüberschuss kommt diesmal der Spielvereinigung Langenhorst/Welbergen zugute, die einen Kunstrasenplatz errichtet.

Termine

Zum Schluss der Versammlung gab der Vorstand noch einige Termine bekannt: Die Vereinsfahrt findet in diesem Jahr am 9. November (Samstag) statt. Ziel ist die Brauerei Dickmann in Emsdetten. Anmeldungen werden auf der Jahreshauptversammlung angenommen. Der Vorstand machte ferner auf die Ostermontagsversammlung (22. April) aufmerksam.

Übrigens: Wer nicht aus Welbergen kommt und in den Verein aufgenommen werden möchte, muss einen schriftlichen Antrag stellen.