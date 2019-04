Ohne Optimismus, Herzblut und Risiko läuft nichts

Wie das in seinem Unternehmen funktioniert, verrät er den zahlreich anwesenden Ochtruper Kaufleuten und Vertretern der örtlichen Politik am Dienstagabend im Besucherzentrum der Wischemann-Group. Stadt und VWO in Kooperation mit der Industrie- und Handelskammer (IHK) hatten den rührigen Einzelhändler eingeladen. „Was Bernd Homann Ihnen zu sagen hat, wird Sie faszinieren“, kündigt der IHK-Vertreter Johannes Höing an und bezeichnet den Referenten als Prototypen des klassischen Einzelhandels.

„Die Dinge verändern sich in einem rasanten Tempo und die Zeit schreit danach, sich immer wieder neu auszuprobieren“, sagt Homann. Er ist stets bemüht, mit dem Puls der Zeit Schritt zu halten. Nur so habe der Fachhandel eine Chance, davon ist er überzeugt.

Er stellt den Zuhörern einige seiner Ideen vor, die er umgesetzt hat. Kundenkarte und Bonuspunkte ist für etliche der anwesenden Einzelhändler nichts Neues. Die Kunden mehrmals jährlich persönlich anschreiben machen viele ebenfalls längst. Aber das allein reiche nicht aus, befindet Homann. Er hat nach und nach weitere Konzepte umgesetzt. „Events müssen her“, sei es ihm zum Beispiel vor einigen Jahren in den Sinn gekommen. So bietet er in seinem Fachgeschäft für Haushaltswaren Kochkurse an – und zwar während der Öffnungszeiten. Frei nach dem Motto: Wenn die Leute einmal im Laden sind, dann schauen sie sich auch das Sortiment an und sind geneigt zu kaufen.

„Das boomt. Diese Kursteilnehmer machen mittlerweile einen großen Teil des Umsatzes aus“, erzählt Homann. Außerdem bietet er Grillkurse an, mit denen er insbesondere junge Leute erreicht. Als weiteres Standbein hat er das Online-Geschäft für sich entdeckt. 2011 sei er eingestiegen. Inzwischen betreibt er einen eigenen Online-Shop. „Ich stelle aber nie mehr als 100 Artikel ein“, verrät er seine Strategie. „Bei allem, was wir machen, sollte Leidenschaft dabei sein“, betont er.

Dass Bernd Homann obendrein das Risiko nicht scheut, beweist er mit der „Lebensfreude“. So hat er seine neue Abteilung genannt. Dort bietet er Produkte an, die Menschen mit Handicap den Alltag erleichtern sollen. Die Investition war groß, erklärt er. Wie es sich entwickele, bleibe abzuwarten. Bernd Homann ist optimistisch. Denn ohne Optimismus, Herzblut und Risikofreude läuft bei ihm nichts.