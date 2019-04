Gegen 20.35 Uhr waren den Beamten laut Bericht zunächst Streitereien an der Bentheimer Straße gemeldet worden. Nach Angaben eines Anrufers lag dort ein Fahrrad auf dem Gehweg. Mehrere Personen würden sich streiten, eventuell sogar schon schlagen. Als die Polizei eintraf, hatte sich der Einsatzort einige Hunderte Meter weiter in Richtung Bergstraße verlagert. Dort trafen die Beamten einen 21-Jährigen an, der leichte Verletzungen aufwies, jedoch eine ärztliche Behandlung ablehnte. Ein Zeuge gab in diesem Zusammenhang weitere Informationen. Demnach war der 21-Jährige bei einem Streit von mehreren Personen geschlagen und getreten worden. Erst als der Zeuge dazwischen ging, ließen die Personen von dem Geschädigten ab und flüchteten. Die Beamten fuhren mit dem 21-Jährigen zur Wache, um Weiteres abzuklären. Dort wurde bekannt, dass es durch die Beschuldigten zu einer weiteren Körperverletzung gekommen war und zwar unmittelbar nach dem ersten Vorfall an der Metelener Straße. Die polizeilichen Ermittlungen, insbesondere zur Gruppe der Beschuldigten, dauern an.