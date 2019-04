Mit der Kiepe zum Eiersammeln

„Die Kiepe hat überlebt – all die Jahre“, stellt Bernhard Löcker den großen Korb aus Weidengeflecht behutsam auf dem Boden ab. Ein paar Macken hat das gute Schätzchen, die Umrandung musste schon erneuert werden. Aber die Passform für den Rücken, die stimmt noch. Lücker schnallt sich die Tragevorrichtung zur Demonstration um: „1000 Eier habe ich dort regelmäßig hineingesammelt. Die einzelnen Lagen mit Tüchern abgedeckt, damit nicht alles erdrückt wurde“, erzählt der Ochtruper, den viele Ältere noch als „Eierbuer“ kennen.

Es war 1923, als sein Vater Gerhard (rundes Foto) den Eierhandel im Ort gründete. Ein Jahr später erbaute die Familie ihr neues Wohnhaus. Von dort aus zog der Vater dann Tag für Tag los in die Umgebung, die Kiepe stets umgeschnallt. Bereits als Schulkind musste Sohn Bernhard dem kranken Vater zur Hand gehen und beim Tragen helfen. Doch nicht nur mit dem Eier- und Butteraufkauf machten die Löckers ihr Geschäft, gleichzeitig boten sie ihren Kunden auch selbst Waren wie Kaffee und Seifenpulver an. Der Handel wuchs von Jahr zu Jahr. Bald wurden die Touren mehr per pedes, sondern mit Pferd und Karren erledigt.

„In den Kriegsjahren hat man die Gebiete für die Eiersammler dann aufgeteilt“, erinnert sich der heute 81-Jährige: „Die Bauern mussten damals die Zahl ihrer Hühner angeben und entsprechend die Produkte abliefern. Bezahlt wurden die Eier eigentlich dann nach Gewicht: 1,56 Reichsmark waren das pro Kilo. Doch vielfach haben wir nach Stückzahl abgerechnet.“

Nach dem Krieg kostete ein Ei 70 Pfennige

Nach dem Krieg bekam jeder Händler sein altes Gebiet zurück. „Damals waren die Lebensmittel noch knapp und die Preise stiegen in utopische Höhen“, berichtet Bernhard Löcker. Ein Ei kostete 70 Pfennige. Zum Vergleich: Ein Tagelöhner erhielt fünf Mark am Tag. „Das hat sich aber dann schnell wieder relativiert“, sagt der Senior.

Löckers schafften sich mit der Übernahme des Lebensmittelladens von Pliete gegenüber ihres Wohnhauses ein zweites Standbein. „Es war die Zeit, in der es noch keine Verpackungsdiskussion gab“, schmunzeln die Eheleute. „Die Waren wurde lose verkauft und abgewogen. Das Schlimmste waren dabei die Rosinen. Die kam per Zehn-Kilo-Block und jede einzelne Rosine musste mühsam abgepult werden.“

Per Pferdewagen wurde auch dieses Angebot auf die Höfe geliefert. 1958 investierte Bernhard Löcker in den ersten VW-Bulli. „In den habe ich die Waren anfangs lose reingepackt. Später habe ich allerdings dann selbst Regale für den Transporter gebaut.“

Zehn Jahre war er so unterwegs, bevor er sein fahrendes Geschäft mit einem Viereinhalb-Tonner der Marke Hanomag vergrößerte. Die Preisbindung, die in den Jahren noch vorherrschte, garantierte ein regelmäßiges Einkommen. 1978 riskierten Bernhard und Elisabeth eine letzte Erweiterung mit dem Acht-Tonner-Verkaufswagen, der sogar mit einer fortschrittlichen Kühlung ausgestattet war. „Aber größer hieß auch gleichzeitig der Zwang zu mehr Umsatz. Und die Verdienstspanne wurde immer kleiner.“

Das Pferd wusste irgendwann alleine den Weg

25 Jahre war „der Eierbuer“ auf den Straßen Ochtrups unterwegs. Von montags bis samstags, daneben lief zu Hause noch das Lebensmittelgeschäft. Und die Landwirtschaft mit Pferd und vier Kühen. „Das Pferd wusste irgendwann von alleine den Weg, die Wagen musste ich steuern“, grinst der Kaufmann.

Bedauert hat er die Selbstständigkeit nie: „Ich war immer mein eigener Herr und gehörte bei den meisten Kunden mit zur Familie.“ Anfang der 80er Jahre, mit dem Aufkommen der Supermärkte, nutzten zwar immer noch viele Kunden den Einkauf bei ihm („Das ersparte den Frauen oft den umständlichen Weg in die Stadt.“), letztlich war es aber trotz des großen Sortiments von der Sicherheitsnadel bis zum Waschpulver, von den Keksen bis hin zu den Konserven, schwierig, das Einkommen auf Dauer stabil zu halten. „Die Pünktlichkeit wie auch den Anspruch, den ersten Kunden genau so gut zu bedienen wie den letzten, habe ich mir aber immer bewahrt“, ist der Ochtruper stolz, seine Berufsehre stets hochgehalten zu haben. Und es freut ihn deshalb umso mehr, dass es heute immer noch nachhallt: „Löckers Bernhard? Ach, das war doch unser Eierbuer.“