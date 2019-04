Unter dem Titel „Kriegskinder, Kriegsenkel…“ referiert Margarete Heitkönig-Wilp über „Hintergründe und Empfehlungen im Kontext der hospizlichen Begleitung.“ Margarete Heitkönig-Wilp ist Dipl. Sozialarbeiterin mit langjähriger hospizlicher Praxiserfahrung, Dozentin für „palliative-care“ und Buchautorin aus Emsdetten.

Die Veranstaltung findet anmelde- und kostenfrei statt in der Bücherei St. Lamberti, Marktstraße 8.

In der Einladung zu der Veranstaltung führt der Hospizverein aus: „Der Zweite Weltkrieg liegt weit über 70 Jahre zurück. Doch er ist nicht verschwunden.“ Wie die Forschung heute weiß, lebt er weiter. In den Seelen derer, die ihn miterlebt haben als Kriegskinder, aber auch in vielen Seelen der Nachgeborenen, der sogenannten Kriegsenkel. Die Erfahrung des Krieges hat viele in der älteren Generation verändert und später auch die Beziehungsqualität zu ihren Kindern. Oft ist es ein diffuses, bleiernes Gefühl, das bis heute in den Familien spürbar ist. Besonders bedeutsam kann dies in der Begleitung sein, wenn die Kriegsgeneration in ihren letzten Lebensabschnitt geht – und ins Sterben kommt.