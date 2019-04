Mit glühenden Wangen und dem sprichwörtlichen Feuereifer beteiligten sich jetzt die Schüler der Jahrgänge fünf bis sieben des Gymnasiums an einem Handlettering-Workshop. Drei Stunden lang wurden fleißig Übungsblätter bearbeitet.

Unter der versierten Anleitung von Grafikerin Linda Wagner versuchten sich die Schüler an unterschiedlichsten Alphabeten und schrieben besonders schnörkelige und geschwungene Buchstaben. „Mit dem entsprechenden Schreibwerkzeug, einem vorbereiteten kleinen Arbeitsbuch für das weitere Üben zu Hause, reichlich Papier und Anschauungsmaterial wurden schnell Erfolge sichtbar“, schreibt die Schule in einem Pressebericht. Linda Wagner war auf Initiative der Fachschaft Kunst des Gymnasiums an diesem Nachmittag zu einem Schnupper-Workshop in die Schule gekommen. „Die Kunstlehrerinnen möchten den Schülern im Verlauf des Jahres unterschiedlichste Angebote machen“, heißt es im Bericht. Das das bei den Schülern gut ankomme zeige sich an der Äußerung von Sarah, die sich direkt für den nächsten Workshop anmelden wollte. Stolz nahmen die Mädchen und Jungen ihre selbst gestalteten Karten mit nach Hause und „werden dort wohl weiter fleißig die unterschiedlichen Schriften üben und neue kreative Stiftführungen entwickeln“, schreibt die Schule. Die Arbeiten hätten großartig ausgesehen und der Spaß sei groß gewesen. Möglich sei dieses Projekt durch die Unterstützung des Fördervereins geworden.

In der nächsten Woche startet bereits der nächste Workshop zum Handlettering, gefolgt von einem außergewöhnlichen Klangexperiment im Mai, das vor allem die Schüler der Jahrgänge neun bis Q1 interessieren dürfte, schreibt das Gymnasium in seinem Bericht abschließend.