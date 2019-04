Ochtrup -

„Das Ochtruper Krankenhaus hat einen guten Lauf.“ Mit diesen Worten stieg der kaufmännische Direktor der Mathias-Stifung, Matthias Becker, am Mittwochabend im Sozialausschuss in sein Referat über das Pius-Hospital ein. In seinem Vortrag gab er den Politikern – wie vor ihm bereits Hermann Laurenz vom Förderverein – einen Überblick über den aktuellen Stand.