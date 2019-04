„Wo bleibt eigentlich der Glasfaseranschluss für den Außenbereich Ochtrups“, meldete sich jetzt eine WN-Leserin zu Wort. Hintergrund: „Wir werden momentan massiv von Telefonanbietern angerufen und -geschrieben und sollen neue Verträge abschließen. Deshalb wäre es wünschenswert, von der Stadtverwaltung mal wieder auf den Stand der Dinge gebracht zu werden.“

Die Kommune lässt sich nicht lange bitten: „Wir sind auf der Zielgeraden“, erklärt Bürgermeister Kai Hutzenlaub auf Nachfrage unserer Zeitung. Ochtrup hat sich für die Förderung der Glasfaseranschlüsse im Außenbereich mit mehreren Nachbargemeinden zu einer Bietergemeinschaft zusammengeschlossen, die die Anträge gemeinsam stellt. „Dieses Verfahren wird dann wiederum vom Kreis Steinfurt begleitet“, erläutert Hutzenlaub. „Die einzelnen Schritte des Verfahrens sind recht kompliziert, aber der Rahmen ist inzwischen gesteckt.“ Eigentlich, so der Verwaltungschef, „waren wir soweit, das Paket am 23. März zur Entscheidung stellen zu können. Die Unterlagen für die entsprechenden Ratsbeschlüsse sind vorbereitet.“ Aus formalen Gründen habe es aber eine kleine Verzögerung gegeben, so dass als neuer Termin nun der 12. April (Freitag) auf der Agenda steht. Kai Hutzenlaub: „Damit könnte in der Ratssitzung am 9. Mai der Vergabeentscheid gefällt werden. Im Anschluss sind dann die ausführenden Firmen am Zug.“