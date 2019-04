Der heimliche Handwerker der Villa

Zugegeben, es bedurfte ein wenig der Überredungskunst, Bernd Klävers davon zu überzeugen, dass 38 Jahre Mitarbeit – davon die letzten neun Jahre als Leiter – bei der VHS doch etwas mehr sind als nur eine kleine Bildnotiz in der Zeitung. Der Mann, der in der Villa Winkel stets seine Bürotür offen stehen hatte, grundsätzlich für Mitarbeiter wie für Besucher ansprechbar war, gibt sich an diesem Punkt zunächst eher verschlossen. Beruflich hatte er sich offene Kommunikation auf die Fahnen geschrieben, privat, jetzt im Ruhestand, wäre er auch „ohne“ zufrieden gewesen: „Ich stehe nicht gerne im Mittelpunkt“, ist Bernd Klävers bescheiden.

Nun, dieser Anlass seines Abschieds nach fast vier Jahrzehnten rechtfertigt allemal eine kleine Rückschau auf den gebürtigen Borghorster, der viele Generationen in der Töpferstadt unterrichtet, fortgebildet und geschult hat. Klävers, der ein „Selbermacher“ ist und war, zeichnet sich vor allen Dingen als Teamplayer und Multiplikator aus. Nicht zuletzt deshalb haben ihm seine ehemaligen Kollegen auch den Spitznamen „heimlicher Handwerker der Villa Winkel“ verpasst, wie er schmunzelnd verrät.

Nach seinem Lehramtsstudium (Mathematik und Technik) entschied sich der heute 65-Jährige allerdings gegen die reguläre Schule und bewarb sich stattdessen als hauptamtlicher pädagogischer Mitarbeiter und stellvertretender VHS-Leiter in Ochtrup: „Ich war überrascht, dass die Wahl bei der Vielzahl der Bewerbungen auf mich fiel.“

Weg von den Bastelkursen, hin zur Weiterbildung

Klävers erwies sich als Allround-Talent, wirkte in allen Fachbereichen mit: von dem Themenfeld Politik-Gesellschaft-Umwelt über Kultur-Gestalten-Gesundheit bis hin zu Arbeit-Beruf und Sprachen. Und er war eng eingebunden in den Wandel der Volkshochschule. „Ende der 70er Jahre änderte sich das traditionelle Bild von unserer Einrichtung: weg von den Bastelkursen hin zur beruflichen Weiterbildung.“ Es sollten noch viele inhaltliche Änderungen folgen: „Man muss stets bei den Angeboten am Puls der Zeit bleiben und schauen, wo der Weg hinführen wird.“

Seine Schwerpunkte lagen ab Mitte der 80er Jahre in der beruflichen Bildung, in Zusammenarbeit mit der Arbeitsverwaltung: Umschulungen zum Koch, berufsbildende Maßnahmen für Jugendliche, EDV-Lehrgänge für Berufsrückkehrerinnen, um nur einige Beispiele zu nennen. „Die ersten Anfänge im EDV-Bereich waren mehr theoretischer Natur. Man saß am Schreibtisch und sprach über die Möglichkeiten, die ein Computer zu bieten hat. Auf den PC selbst durfte man dann maximal am Samstag mal einen ganz kurzen Blick werfen“, schildert er.

Ein Umstand, den er nicht lange hingenommen hat. Die technische Aufrüstung stand an. „Unsere Bildungseinrichtung war eine der ersten in NRW, die mittlere Datentechnik von Nixdorf und Personalcomputer in der Verwaltung und in der Weiterbildungsarbeit einsetzte“, ist Bernd Klävers heute noch ein wenig stolz. 100 000 Mark seines damals investiert worden. Ein riesiger Batzen Geld. Noch heute verfügt die VHS über einen hochmodernen Computerraum, ausgestattet mit Laptops und digitaler Tafel.

Viele Begegnungen mit Menschen

Mit einer weiteren Herausforderung wurde die Volkshochschule dann ab 2015 konfrontiert. „Als Bildungsträger arbeiten wir seit 2006 für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Bis 2014 führten wir durchschnittlich einen Integrationskurs pro Jahr durch. Mit Beginn der Flüchtlingskrise schnellte die Zahl auf vier bis fünf jährlich hoch“, sagt Klävers, dem aus dieser Zeit „besonders die vielen Begegnungen mit den Menschen“ im Gedächtnis geblieben sind.

Die Zusammenarbeit mit der Musikschule, die Unterstützung von Jörg Esslage und seinem Team bei der Erstellung und Durchführung des Ferienprogrammes – all das seien weitere Tätigkeitsfelder gewesen.

Und trotz der Entwicklung hin zum Einsatz digitaler Medien, etwa heutzutage durch Webinare – für Bernd Klävers bleibt die VHS ein Weiterbildungszentrum vor Ort, „das auch die Funktion als Begegnungsstätte und sozialer Treffpunkt wahrnimmt.“

Sein Wunsch für die Zukunft (wenn er sich Ehefrau, zwei Kindern, zwei Enkeln und dem heimischen Garten samt der Gartenlaube widmet): „Ich wünsche mir, dass Bund, Land und Kommunen die Bedeutung der Volkshochschulen sehen und angemessener fördern, damit sie ihrem gesellschaftlichen Auftrag besser nachkommen können und Bildung vor Ort nicht immer einem ständigen finanziellem Druck ausgesetzt ist.“

Bernd Klävers wird die Entwicklung sicherlich weiter verfolgen – mit Abstand. Die Geschicke der Ochtruper VHS liegen nach 38 Jahren nun in neuen Händen. „Mein Nachfolger wird‘s schon machen. Das Team ist gut aufgestellt“, lehnt sich der Neu-Pensionär jetzt einmal ganz entspannt zurück.