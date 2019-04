Zur Generalversammlung trafen sich jetzt die Mitglieder des Schützenvereins Niederesch in der Gaststätte Köllmann. Nach den Regularien wie dem Totengedenken, der Protokollverlesung und Genehmigung, dem Kassenstands- und dem Tätigkeitsbericht leitete der Vorsitzende Ralf Hippe direkt zur Wahl der drei Kassenprüfer über. Das einstimmige Votum erhielten laut Vereinsmitteilung Benedikt Overkamp, Christian Schlamann und Danny Hölzke.

Anschließend wurden die Mitglieder über den Planungsstand der nächsten Termine informiert: den Damenkaffee am 28. April (Sonntag), das Sommerfest am 13. Juli (Samstag) sowie die Sasse-Tour nach Schöppingen am 19. Oktober (Samstag).

Spannend wurde es dann beim nächsten Tagesordnungspunkt: der Vergabe des Schützenfestes 2020. Fünf Offerten wurden abgegeben, so der SV Niederesch. Das beste Angebot kam vom langjährigen Vereinswirt Berno Wienefoet. Die Versammlung stimmte ohne Ausnahme für die Annahme seines Angebots.

Als letzter Punkt wurde die Neuanschaffung von Uniformen angesprochen. Dafür gibt es bereits finanzielle Rücklagen. Denn bei der Anschaffung von 15 Uniformen reicht die normale Kassenlage nicht aus. Eine Arbeitsgruppe soll bis zur nächsten Versammlung alle notwendigen Informationen zusammentragen, damit die Schützen sich entscheiden können.