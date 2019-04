Chance für Vereine und Gruppen

Über die Sportförderrichtlinien hinaus (10 000 Euro plus Betriebskostenerstattungen) stellt die Stadt Ochtrup noch weitere Mittel zur Jugendförderung bereit. So erhalten die Spielmannszüge und Kapellen seit 1989 (Erhöhung 2002) für jedes jugendliche Mitglied einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 36 Euro (maximal 500 Euro je Verein).Im Haushalt der Kommune werden zudem weitere 107 000 Euro für die offene Jugendarbeit aufgewendet (75 000 Euro für die katholische Kirchengemeinde, 20 000 Euro für das Diakonische Werk und die evangelische Kirchengemeinde, der Stadtjugendring erhält rund 8000 Euro, das Jugendcafé Freiraum für den Ferienspielplatz im Park 3000 Euro). Auch die Drogenberatungs- und die psychologische Beratungsstelle werden bezuschusst. Die Stadt sichert zudem die Kindertheaterreihe finanziell ab sowie mit rund 3000 Euro freie Projekte an den Schulen (zum Beispiel der Kulturruck