Am Donnerstag (11. April) ist Norbert Nientiedt zu Gast im Clemens-August-Heim. Auf Einladung des Frauenbundes liest er dort ab 15.30 Uhr aus seinem Buch „Tu doch was“. Die Lesung wird von Thomas Lischik am Klavier begleitet und ist offen für alle Interessierten.

„Norbert Nientiedt nimmt sich Zeit für Gespräche. Er trifft Menschen, die anderen täglich ihr Lächeln schenken, Unbekannten bedingungslos zur Seite stehen oder trotz Obdachlosigkeit seine Geschäftspartner werden“, heißt es in einer Ankündigung über den Autor. Mit seinen wahren Begegnungsgeschichten, die er unter dem Thema „Tu doch was“ zusammengestellt hat, gebe er Anstoß, selbst aktiv zu werden und öfter die Initiative zu ergreifen. Dabei moralisiere und kommentiere er nicht und verzichte zudem auf Belehrungen. „Tu doch was“ ist nach seinem ersten Buch „Komm, steh auf“ der zweite Band einer Trilogie, die mit dem Buch „Bleibe beständig“, an dem er zur Zeit arbeitet, vollendet werden soll. Norbert Nientiedt, Jahrgang 1948, ist studierter Theologe, verheiratet und hat zwei Kinder. Von 1975 bis 2015 arbeitete er als Lehrer und Schulseelsorger am Bischöflichen Berufskolleg-Hildegardisschule in Münster.