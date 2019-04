Vorsichtig, ganz vorsichtig balanciert die junge Frau eine riesigen Stapel Bücher auf ihrem Arm. Ein bisschen verstohlen schaut sie sich um. „Die muss ich alle haben“, meint sie lächelnd, aber auch ein bisschen beschämt. Doch auf dem Flohmarkt der Bücherei St. Lamberti ist an dieser Stelle keine Scham vonnöten. Denn dort ist sie unter Gleichgesinnten.

Stapel-, kisten- und körbeweise tragen die Ochtruper am Samstagmorgen Bücher, Spiele, CDs und DVDs aus dem Forum der Bücherei. Für den Leiter der Einrichtung, Olaf Lewejohann , können es gar nicht genug sein. Jedes Jahr veranstaltet die Bücherei diesen Flohmarkt. Im Angebot sind dann ausrangierte Bücher aller Kategorien, einige Spiele, Hörbücher und ein paar Filme. Nicht alle Medien stammen aus den Beständen der Bücherei. Viele wurden auch gespendet.

Die Mehrheit der Tische im Forum füllen an diesem Tag Romane. Letztere sind es auch, die besonders gut verkauft werden. „Wobei Sachbücher auch immer gut laufen – und Bilderbücher. Aber davon hatten wir in diesem Jahr nicht so viele“, meint Olaf Lewejohann. Er schätzt – gezählt hat die Flohmarktbücher noch niemand –, dass etwa 6000 Medien auf den Tischen platziert sind.

Die Bilanz des ersten Verkaufstages kann sich sehen lassen: 1620 Medien wurden verkauft. Den Erlös investiert die Bücherei übrigens in neuen Lesestoff.