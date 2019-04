An der Kampstraße hat sich am Dienstag ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Der 63-jährige Ochtruper fuhr laut Polizeibericht gegen 15.25 Uhr in Richtung Lindenstraße, als ihm ein Kind mit einem Fahrrad entgegenkam. Den Schilderungen zufolge führte der Achtjährige ein Wendemanöver durch, wobei die Räder aneinander stießen. Der 63-Jährige stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den Rädern seien keine Schäden erkennbar gewesen.