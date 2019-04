Aller Abschied ist – ein Motto

Aller Abschied ist bekanntlich schwer. Mit zwölf Jahren Schule abzuschließen, erst recht. Damit das Ende dieser Ära aber möglichst leicht fällt, nutzten die diesjährigen Abiturienten die Tradition, sie so aufregend wie möglich zu gestalten. Vier Tage ihrer letzten Schulwoche verbrachte der Jahrgang der Q2 damit, sich in den ausgefallensten Verkleidungen vom bisherigen Umfeld zu verabschieden. In bayerischen Trachten verbrachten die ältesten Schüler den ersten Mottotag am Dienstag. Am Tag darauf erforderte das Motto „Abiletten“ das komplette Gegenteil bei der Kostümierung. Badelatschen, Tennissocken, Jogginghosen und schrille Oberteile dominierten das Aussehen. An Tag drei präsentierten die Abiturienten das „Best-of“ aus dem Fundus ihrer Eltern. „Back to the 80s/90s“ sorgte für ein vielseitiges Auftreten. Aerobictrainer, Sportskanonen und Berühmtheiten aus den vergangenen Jahrzehnten – wie Freddy Mercury oder Britney Spears – zierten den Schulhof.

Ihren allerletzten Schultag widmeten die Gymnasiasten ihrem Motto „Abios Amigos - Erst Siesta, dann Fiesta“. Die Ältesten interpretierten dies auf ganz persönliche Weise: Mexikaner, Zitronen-Salz-Tequila-Trios, kulturell-angehauchte „Catrinas“ oder Bauarbeiter an der Mauer zu den USA trieben ihr Unwesen auf dem Schulgelände. Bei den zahlreichen „letzten Malen“ schwappte final doch ein bisschen Wehmut mit. Vereinzelt kullerten ein paar Tränen beim Erinnern an die vergangenen acht Jahre als Jahrgang. Ab jetzt heißt es zwar nicht mehr „Schulbank drücken“, aber dafür beginnt die Lernerei für die erste Abiturprüfung, die in knapp zwei Wochen , am 30. April, ansteht.