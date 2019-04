In der Anklageschrift hieß es, dass der Angeklagte im August bei einer Kontrolle in Ochtrup auf einem Parkplatz in der Wester einen Elektroschocker mit sich geführt habe, der nicht zugelassen war. Dieser sei nach dem Waffengesetz ein unerlaubter Gegenstand, dessen Besitz strafbar sei.

In seiner Einlassung gab der Angeklagte sein Fehlverhalten ohne Einschränkungen zu und beteuerte, dass er nicht gewusst habe, dass der Besitz des Schockers verboten ist. Er habe diese unerlaubte Waffe jedoch niemals eingesetzt.

Der Staatsanwalt berücksichtigte in seinem Plädoyer zu Gunsten des Angeklagten sein umfassendes Geständnis und dass er während des gesamten Verfahrens den Tatbestand nie geleugnet habe. Außerdem seien im Bundeszentralregister keine Eintragungen vermerkt. Daher halte er eine geringe Strafe für angemessen.

Dem Strafantrag schloss sich die Richterin an. Der Angeklagte wurde mit einer Geldstrafe von 300 Euro belegt. Außerdem muss er die Kosten des Verfahrens tragen. Werden keine Rechtsmittel gegen das Urteil einlegt, kann es nach Ablauf einer Woche in Kraft treten.