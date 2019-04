Weder Heilsbringer noch alter Trödel

Etwa die Größe eines Daumennagels hat die kleine Kammer auf der Rückseite des Altarkreuzes der Lambertikirche. Hinter schützendem Glas befindet sich dort eine Reliquie des Heiligen Lambertus. „Es ist nur ein winziges, hauchdünnes Teil“, meint Pfarrer Stefan Hörstrup und hält das aus der Zeit des Spätbarock stammende Kreuz ins Licht. Wer genau hinschaut, entdeckt unter der Reliquie den feinen Schriftzug, der auf den Heiligen Lambertus hinweist.

Zurück zu den Ursprüngen

Die Verehrung der irdischen Überbleibsel von Heiligen und Seligen entwickelte sich im Christentum erst im Laufe der Jahrhunderte. Ursprünglich, so erzählt Stefan Hörstrup, hätten die frühen Christen auf den Gräbern der Märtyrer Messen gefeiert, um so die Erinnerung wachzuhalten. „Bei den Germanen war zum Beispiel der Ahnenkult sehr verbreitet“, weiß der Pfarrer von St. Lambertus. Dieser Kult ließ sich bei den frühen Christen leicht übertragen.

Ob die Figur des Heiligen Lambertus ebenfalls Reliquien enthält, ist nicht bekannt. Foto: Anne Steven

Im Mittelalter sei die Reliquienverehrung bereits sehr verbreitet gewesen. Und es ist die Epoche, mit der die meisten Menschen Reliquien sofort in Verbindung bringen. Der Handel mit den Überbleibseln der Heiligen war übrigens schon damals verboten, wie Stefan Hörstrup erzählt. Orte mit bedeutenden Reliquien – im Kölner Dom sollen es die der Heiligen drei Könige sein – wurden zu wahren Pilgerstätten. „Ob diese Reliquien real sind, ist fraglich oder sogar sehr unwahrscheinlich“, meint der Pfarrer. Nichtsdestotrotz bedeuteten sie den Menschen viel – heute wie damals. „Es lässt sich nicht so richtig erklären. Vielleicht ist es ein bisschen wie mit Ostern. Da geht es auch um den Glauben“, versucht er sich an einer Erklärung. Ihm ist wichtig: „Die Leute waren früher nicht alle spinnert.“ Sie hätten vielleicht einfach nur nah dran sein wollen am Glauben oder an den Heiligen. „Manchmal braucht das innere Auge ein äußeres“, weiß Stefan Hörstrup. Eigentlich komme der Glaube ohne Bilder aus. Doch manchmal benötige der Mensch etwas Magisches, etwas zum Anfassen, zum Sehen. Gerade in der heutigen Zeit sei dieser Bezug erstaunlich modern und zeige eben diese menschliche Seite des Glaubens.

Die Reformation wendete sich vollkommen dagegen. Auch heute seien die Spuren dieser Zeit – vor allem im Norden Europas – noch nachzuempfinden. Trotzdem versteht er Menschen, die mit Hilfe von Reliquien einen Zugang zu ihrem Glauben finden. „Es gibt mehr zwischen Himmel und Erde, als wir uns vorstellen können“, ist sich der Pfarrer sicher. Reliquien hätten zwar keine „magische Relevanz“, doch sei der symbolische Wert nicht zu unterschätzen.

Historischer Bezug

Auch heute noch müsse grundsätzlich jeder Altar in einer katholischen Kirche eine Reliquie enthalten. Doch es gehe eben vielmehr um den historischen Bezug. Über das Gedächtnis werde die Verbundenheit zum Heiligen hergestellt. Also, zurück zu den Anfängen und den Gräbern der Märtyrer – weniger magisch, aber trotzdem mit Symbolkraft. „Reliquien sind kein alter Trödel, aber eben auch nicht heilsbringend“, sagt Stefan Höstrup . Er selbst tut sich schwer, über Reliquien einen Zugang zum Glauben zu finden. „Aber ich finde die Historie unglaublich spannend.“

Das Altarkreuz enthält eine Reliquie des Heiligen Lambertus. Foto: Anne Steven

Orte mit berühmten Reliquien sind oft das Ziel von Pilgern. Doch Wallfahrer steuern ebenso häufig berühmte geschichtliche Orte an wie etwa Jerusalem oder berühmte Statuen, zum Beispiel Marienbilder. „Auch da geht es um die religiöse Erfahrung, das magische Erleben“, stellt Stefan Hörstrup klar. Und wenn dieser Zugang zu einer anderen Wirklichkeit, zum Glauben durch eine Reliquie möglich werde, könne man dies den Menschen doch nicht verwehren.

Und da sei es manchmal auch gar nicht unbedingt wichtig, um welche Reliquie es sich jeweils handele beziehungsweise ob sie echt sei.

Weitere Reliquien in Ochtruper Kirchen

Neben dem Altarkreuz beherbergt auch der Altar in der Lambertikirche Reliquien: „Nach der Renovierung des Gotteshauses 1997 wurden Reliquien des Heiligen Florian und der Gefährtinnen der Heiligen Ursula am Fuß des Altars als Reliquiengrab beigesetzt und durch ein Kreuz gekennzeichnet“, weiß Och­trups ehemaliger Pfarrer Josef Wichmann zu berichten. Auch im Hochaltar ist die Stelle, an der eine Reliquie eingelassen wurde, markiert. Doch welche Gebeine dort ruhen, wissen Hörstrup und Wichmann nicht. Das gilt auch für die Marienkirche. Unterlagen gibt es dazu keine. Anders in Welbergen. Dort sei im Visitationsbericht von 1662 zu lesen: „Es sind keine Reliquien vorhanden.“

In der Langenhorster Kirche gibt es Reliquien der heilige Märtyrerinnen Casta und Benedicta. Sie wurden 2014 nach der Renovierung der St.-Johannes-Baptist-Kirche im Hochaltar vor dem Tabernakel eingelassen. Im Zelebrationsaltar liegt eine Reliquie des seligen Kardinal von Galen.