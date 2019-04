Heidelwitzka! Darauf ein Likörchen

„Heidewitzka, Herr Kapitän . . .“ Der kölsche Karnevalsevergreen impliziert es schon richtig: Die besungene Bootsfahrt rheinaufwärts hat fröhlich-machende Begleiter. Auch Regina Spalding-Fromm ist der Gassenhauer nicht unbekannt. Und was lag da näher, als dass sich die Ochtruper Hobby-Bäckerin des Namens bediente – und ihn vor dem Hintergrund des verwendeten Eierlikörs und der Heidelbeeren als Backzutaten in eine „Heidelwitzka“-Torte abwandelte.

„Backen ist mein Hobby Nummer eins."

„Backen“, lacht die 53-Jährige, „ist mein Hobby Nummer eins. Schon als kleines Mädchen habe ich immer gerne mit meiner Mutter in der Küche gestanden und neue Kreationen ausprobiert.“ Eine Leidenschaft, die über all die Jahre erhalten blieb.

Eigene Rezepte füllen Aktenordner

Inzwischen zeugt ein dicker Aktenordner von ihrem Faible. Denn Regina Spalding-Fromm backt nicht einfach Rezepte nach, „ich wandele sie ab oder denke mir selbst etwas aus“, sagt sie. Und das wird – sofern das Versuchsobjekt die Geschmacksprobe bestanden hat – fein säuberlich notiert und archiviert.

Regina Spalding-Fromm hat auch dieses Rezept selbst entwickelt. Foto: Susanne Menzel

Inzwischen stellt sie ihre bewährten Ergebnisse auch in die Sozialen Medien, zum Nachmachen für alle. „Da erhalte ich eine große Resonanz“, freut sich die Hobbybäckerin, die ähnliche Reaktionen aber auch schon aus dem Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis gewohnt ist.

„Bei uns ersetzen dann nachmittags Kaffee und Kuchen die Mittagsmahlzeit."

Als „Vorkoster“ muss zumeist erst einmal Ehemann Olaf herhalten. „Bei uns ersetzen dann nachmittags Kaffee und Kuchen die Mittagsmahlzeit“, verrät Regina Spalding-Fromm.

Bei der Frage, was sie beruflich mache, hätte man angesichts dieser süßen Leidenschaft auf die Antwort auch selbst kommen können: „Ich bin Filialleiterin in einer Bäckerei“, grinst die 53-Jährige. Allerdings, so gibt sie zu, „hat sich dies eher zufällig so entwickelt: Ich habe Geografie studiert und wollte eigentlich in die Tourismus-Branche. Da hatte sich dann aber für mich nichts Passendes ergeben. So bin ich zunächst in eine Konditorei, dann später in eine Bäckerei gewechselt.“

Auftritt in der WDR-Lokalzeit Münsterland

Inzwischen hat sie das Handwerk für sich so verfeinert, dass sie jüngst in der WDR-Lokalzeit Münsterland ihre „Heidelwitzka Torte“ präsentieren durfte. „Das war schon ein spannendes Erlebnis, das einem nicht alle Tage passiert. Dabei war der Dreh vorab genauso interessant wie anschließend die Sendung an sich.“

Sie könne sich durchaus vorstellen, gibt Spalding-Fromm zu, „an solch einem Sendeformat noch einmal teilzunehmen. Nur die Kochshows, in denen man unter Zeitdruck backen muss, die sind nicht meine Welt.“ Backen, so betont sie, sei für sie Entspannung. Etwas, für das sie sich Zeit und Muße nehme. Auch, um nebenbei immer ein wenig zu experimentieren.

Und welches unter all den verschiedenen Süßspeisen-Variationen ist ihr Lieblingsrezept – neben der Heidelwitzka-Torte, die sich übrigens ihrer Meinung nach hervorragend gegen Winterblues eignet? „Ein ganz einfacher Kirschstreusel-Kuchen“, kommt die Antwort ohne lange zu überlegen.

Süßer Trost für leidgeplagten S04-Fan

Gebacken wird im Haus Spalding-Fromm in der Woche genauso wie am Wochenende. Wobei speziell von Freitag- bis Sonntagabend dem Naschwerk eine ganz spezielle Bedeutung zukommt: Es ist nicht nur schmackhafte Verkostung, sondern über ihm schwebt mitunter auch eine imaginäre Friedensfahne. Die kommt immer dann zum Einsatz, wenn Schalke, der Leib- und Magenverein von Ehemann Olaf, mal wieder keinen Sieg eingefahren hat und dem Fan aus Ochtrup die Niederlage sauer aufstößt. Und möglicherweise hat dann Regina Spalding-Fromms Lieblingsverein Werder Bremen gar einen Sieg eingefahren – da bildet der Appetithappen auf dem Teller dann die Friedensbrücke.

Fluffig, saftig, köstlich! Foto: Regina Spalding-Fromm