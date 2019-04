Haben Sie schon einmal ein Abenteuer zwischen den Ohren erlebt? Markus Bünseler passiert das ständig. Denn der Buchhändler ist – natürlich schon von Berufswegen – begeisterter Leser. Aber immer weniger Kinder, hat er festgestellt, sind in der Lage, diese Fantasiereisen zu unternehmen, weil sie eben nicht mehr lesen. Das möchten er und seine Kollegen von der Buchhandlung Steffers gerne ändern – auch abseits desheutigen Welttags des Buches.

„Ich schenk dir eine Geschichte“

„Ich schenk dir eine Geschichte“ heißt die bundesweite Kampagne zur Leseförderung für Vier- und Fünfklässler, die am Welttag des Buches startet. Markus Bünseler hat 500 Exemplare des Taschenbuchs „Der geheime Kontinent“ bestellt. „Wir machen das schon mehr als zehn Jahre“, ist der Bücherwurm überzeugt von der Aktion.

Lesen sei etwas Tolles, ist seine Erfahrung. Und wie bringen Eltern ihre Kinder ans Lesen? Für Markus Bünseler keine schwere Aufgabe: Vorlesen. Was der Buchhändler in diesem Zusammenhang meint, ist aber nicht nur das Vorlesen von Geschichten und Märchen. Er hat eine zweite Variante im Auge. Und die hat mit der Vorbildfunktion der Eltern zu tun. Denn: „Es kann Kindern ja durchaus mal passieren, dass ihre Eltern nicht ansprechbar sind, weil sie gerade lesen.“ Das sei enorm wichtig. Gerade in der heutigen Zeit würden sich die Erlebniswelten der Kinder oft verschieben. Da habe der Nachwuchs eben oftmals ein Tablet in der Hand und seltener ein Buch.

Alles auf der Welt erleben

„Derjenige, der liest, hat die Freiheit, alles auf der Welt zu erleben“, sagt der Fachmann. Das dürfe man Kindern doch nicht verwehren. Außerdem sei ein Buch für jeden anders. „Wenn Schulklassen zu uns zu Besuch kommen, nehme ich oft das Beispiel der Harry-Potter-Reihe“, erzählt Markus Bünseler. Die meisten Kinder kennen die Geschichte. Die Beschreibungen, wie es zum Beispiel beim jungen Harry daheim bei den Dursleys aussieht, wichen deutlich voneinander ab. „Wer nur die Filme sieht, hat das Bild schon vorgezeichnet“, weiß der Buchhändler. Doch nur, wer selbst die Geschichte lese, könne „zwischen den Ohren“ in Richtung Hogwarts reisen und es auch erleben. Das gilt übrigens auch für Erwachsene.