Flammendes Brauchtum in Ochtrup

Zahlreiche Osterfeuer brannten am Sonntagabend in Ochtrup – vor allem in den Außenbezirken. Auf dem Festplatz in der Weiner-Bauerschaft hatten die Schützen und die Landjugend einen großen Haufen Holz aufgeschichtet, den Kaplan Bernd Bettmann unter Mithilfe vieler Kinder entzündete. In einer kurzen Andacht würdigte der Seelsorger das ehrenamtliche Engagement, ohne das ein solcher Abend zum Osterfest nicht möglich wäre. Vor dem Entzünden segnete er das Osterfeuer und bat darum, dass Gott die Dunkelheit und die Herzen der Menschen erleuchten möge. Der Christliche Posaunenchor unterstützte die österlichen Lieder mit Pauken und Trompeten und sorgte auch nach der Andacht mit schwungvollen Weisen für eine gute Stimmung bei Jung und Alt.Nach dem Abbrennen des Feuers lud die Landjugend in das große Festzelt zu einer zünftigen Fete.

Osterfeuer in der Weiner 2019 1/19 In der Weiner wie an zahlreichen anderen Orten in Ochtrup wurden am Sonntagabend Osterfeuer entzündet. Foto: Norbert Hoppe

