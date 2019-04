Jugendliche feiern einfach weiter

Ochtrup -

Plötzlich war alles dunkel und still. Um kurz nach Mitternacht – die Party beim Zeltfest der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) Ochtrup auf dem Festplatz in der Weiner war gerade in vollem Gange – erloschen auf der Bühne des DJ-Teams die Lichter. Auch die Musik ging aus. Auf dem Zelt herrschte bei Organisatoren und Partygästen ein kurzer Moment allgemeiner Ratlosigkeit. Ein technischer Defekt hatte das Zelt wahrhaftig stillgelegt. Nur im Thekenbereich auf der gegenüberliegenden Seite leuchteten noch helle Lampen.