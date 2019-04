Ein in Richtung Steinfurt fahrender Kleinwagen bremste gegen 16.05 Uhr nach Angaben der Polizei aus noch nicht geklärten Gründen unmittelbar an der Abfahrt Ochtrup/Heek so plötzlich ab, dass eine nachfolgende größere Limousine mit Personen aus dem Kreis Düren nicht mehr rechtzeitig bremsen und einen Aufprall vermeiden konnte. Die beiden Insassen im Kleinwagen aus dem Emsland mussten von Rettungsfahrzeugen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Notarzt aus Ochtrup und zwei Rettungswagenbesatzungen aus Steinfurt kümmerten sich an der Unfallstelle um die verunglückten Personen. So versorgten sie auch einen Jungen, der im hinteren Auto saß, mit einer Halskrause und ließen ihn im Krankenhaus vorsorglich genauer untersuchen. Ein herbeigerufene Rettungshubschrauber kam nicht mehr zum Einsatz.