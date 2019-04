Dort, wo gutes Rad nicht teuer ist, veranstaltet der Verein, der sich seit rund 25 Jahren für Flüchtlinge und Menschen mit Migrationshintergrund engagiert, dann wieder seine jährliche Verkaufsaktion.

„Da stehen 35 fertige Fahrräder rum“, berichtet Bäumer . „Wir brauchen also dringend Platz – und natürlich Geld“, hofft er auf große Resonanz, damit die Kellerwerkstatt des Vereins weiter über die Runden kommt.

Die Grundidee ist heute noch dieselbe wie einst: Flüchtlingen Mobilität zu ermöglichen, indem ihnen für kleines Geld ein Fahrrad zur Verfügung gestellt werden kann – oder indem sie dieses alleine oder mit Unterstützung ehrenamtlicher Bastler in der Kellerwerkstatt reparieren können. „Damals kamen sicher zehn Flüchtlinge pro Woche“ erinnert sich Bäumer. „Heute sind es deutlich weniger, aber andere Menschen, denen es finanziell nicht so gut geht, sind bei uns genauso willkommen“, betont er.

Apropos Finanzen: Auf staatliche Unterstützung, wie zu Beginn des Projekts, kann die Fahrradwerkstatt längst nicht mehr zurückgreifen. „Die Mittel sind aufgebraucht. Um die Werkstatt weiter aufrechterhalten zu können, sind wir deshalb auf die Unterstützung der Bürger und die Einnahmen bei der jährlichen Verkaufsaktion angewiesen. Ein bisschen Geld muss übrig bleiben, um die Kosten halbwegs zu decken“, erläutert Bäumer.

„Wir sind deshalb froh und dankbar für die große Bereitschaft der Ochtruper, Fahrräder zu spenden“, so der engagierte Helfer. Zugute komme dem Verein derzeit, dass immer mehr Menschen sich ein E-Bike zulegten. „Viele geben deshalb gute herkömmliche Fahrräder an uns ab.“

Doch die Werkstatt pickt sich keineswegs nur Rosinen heraus. „Uns ist es egal, wenn zuweilen von acht Fahrrädern, die uns angeboten werden, vielleicht nur zwei komplett zu gebrauchen sind. Wir nehmen alle mit, um gegebenenfalls Sattel, Lenker, Licht oder anderes als Ersatzteile verwenden zu können", erklärt er. Für Mechaniker Dieter Thebelt, der seit vielen Jahren in der Vereinswerkstatt für eine kleine Aufwandsentschädigung regelmäßig „alte Schätzchen“ auf Fordermann bringt, heißt es oft: „Aus drei mach zwei“. Was Bäumer dabei wichtig ist: „Wir wollen keine Konkurrenz für die örtlichen Fahrradhändler sein und sind froh, dass sie uns auch nicht so sehen.“

Weil die Unterstützung in Ochtrup so groß ist, platzt die Werkstatt aktuell aus allen Nähten. Um das zu ändern, rührt Bäumer kräftig die Werbetrommel für die Verkaufsaktion am 27. Mai. „Vom Kinder- bis zum Erwachsenenrad, vom Holland- bis zum Trekkingrand – für 30 bis 120 Euro ist für jeden, der ein ordentliches Fahrrad sucht, das Passende dabei. Und wir geben nix weg, wo kein Licht leuchtet“. versichert er, dass alle Räder auf Herz und Nieren auf Sicherheit geprüft wurden. Jetzt hofft er, dass sich viele Ochtruper für den guten Zweck ein Schnäppchen sichern. Sein Ziel: „Zumindest 1000 Euro sollten am Ende in der Kasse sein. Denn damit würden wir über das nächste Jahr kommen. Und die leere Werkstatt würde sich sicher wieder ganz schnell füllen.“