Mann entblößt sich am Strönfeldsee vor Frauen

Ein Mann zieht sich am Strönfeldsee aus, stellt sich nackt gegenüber von zwei Frauen hin und beginnt zu onanieren. Die geschockten Frauen tun in dieser Situation am Montagnachmittag das einzig richtige: Sie rufen die Polizei. Die Polizeibeamten trafen den Tatverdächtigen kurz darauf noch vor Ort an, als er mit seinem Auto wegfahren wollte. Der bereits vorbestrafte 30-jährige Ahauser gestand die Tat in seiner Vernehmung und räumte weitere, ähnliche Taten aus den vergangenen Jahren ein. Wie viele genau, habe er nicht sagen können, so die Polizei. „Die Rede war von ein paar“, erklärte Polizeipressesprecher Frank Rentmeister . Der Tatort war auch in diesen Fällen immer das Ufer des Strönfeldsees.

Verlässliche Zahlen, wie oft ähnliche Fälle im Kreis Borken vorkommen, kann Frank Rentmeister nicht liefern. Nur so viel: „Es ist nicht ungewöhnlich, dass solche Täter mehrfach auffallen“, sagt er. Umso wichtiger sei es, dass sich Opfer trotz aller Scham umgehend an die Polizei wenden. „Je schneller sie uns informieren, umso besser“, erklärt er. Nur so könne die Polizei überhaupt etwas tun. Nur durch die schnelle Alarmierung der Polizei konnte der Täter noch vor Ort gestellt werden.

Ewald Vageshaus ist Außenstellenleiter vom Weißen Ring im Kreis Borken. Seit über 30 Jahren kümmert er sich in der Gegend um Kriminalitätsopfer. Genaue Zahlen hat auch er zum Thema Exhibitionismus nicht. Klar ist für ihn aber auch, dass es ein „nicht seltenes“ Problem ist. Umso erstaunlicher: „Dass tatsächlich ein Täter auf frischer Tat geschnappt wird, ist für mich gerade eine Premiere“, sagt er. Auch er wirbt mit Nachdruck dafür, dass sich Opfer sexuellen Missbrauchs – auch Exhibitionismus zählt dazu – an die Polizei wenden. Nur so sei eine Strafverfolgung möglich. „Und den Tätern muss in jedem Fall das Handwerk gelegt werden.“ Denn: „So jemand macht das ja nicht nur einmal.“

Natürlich hat er auch Verständnis für die Opfer: „Viele haben Angst vor unangenehmen Fragen“, erklärt er. Viele hätten auch Angst davor, eine hochnotpeinliche Situation zu schildern. „Aber das muss sein“, sagt er. Oft seien Täter und Opfer in der jeweiligen Situation ja alleine. „Ohne die Anzeige bei der Polizei läuft da gar nichts und ein Täter kann jahrelang ungestraft weitermachen“, so Vageshaus. Und selbst für den Täter könne eine Anzeige auf lange Sicht positive Folgen haben: „Etwa durch eine Therapie, die sich an eine Ermittlung oder Strafe anschließen kann“, erklärt Vageshaus. Ohne Anzeige schlage aber kaum jemand diesen Weg ein.

Laut Polizei dauern die weiteren Ermittlungen zu dem 30-jährigen Ahauser noch an. Etwaige, bisher noch nicht bekannte, Geschädigte werden dringend gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Ahaus (Telefon 0 25 61/ 92 60) zu melden,