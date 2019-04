. . . kommen die Kühe ins Grüne

„Es ist ein bisschen wie beim Start in die Sommerferien“, meint Bernhard Holthenrich und lacht. Die Familie des Landwirts ist fast vollständig versammelt, um die 68 Milchkühe nach dem Winter wieder auf die Weide zu lassen. Warum dafür alle antreten müssen? Wie gesagt, es ist wie in der Schule. Wenn alle gleichzeitig auf die Wiese stürmen, kann es schon mal heikel werden.

Beim Weideaustrieb hilft die ganze Familie mit, auch Bernd Holthenrich. Foto: Anne Steven

Die verrückten fünf Minuten

„Manchmal kriegen die Tiere ihre verrückten fünf Minuten“, weiß Tochter Sophia aus Erfahrung. Die 21-Jährige hat schon als Kind regelmäßig beim Weideaustrieb geholfen. „Damals haben wir einen richtigen Kalender geführt, wer wann an der Reihe ist“, erinnert sich Mutter Helga Holthenrich noch gut.

Heute ist die älteste Tochter Eva schon aus dem Haus, Sohn Bernd macht eine Ausbildung zum Landwirt auf einem Lehrbetrieb. „Da bleibe nur noch ich“, meint Sophia Holthenrich lachend. Doch beim ersten Weideaustrieb des Jahres macht die ganze Familie mit. Schließlich sollen die Tiere nicht vor lauter Freude und Übermut über den Auslauf sämtliche Zäune durchbrechen. Das komme schon mal vor, wissen die Holthenrichs. Deshalb bezieht die Familie rund um die Weide – den Zaun haben Vater und Sohn am Samstag zuvor bereits kontrolliert – Stellung. „Ist denn Strom drauf?“, will Sophia Holthenrich wissen. Vorsichtig testet die junge Frau mit einem Grashalm an. Doch nichts passiert. Nach kurzem Suchen hat sie die Unterbrechung im Stromkreis gefunden und repariert. „Autsch“, schallt es über die Wiese. „Jetzt ist Strom drauf“, meint Helga Holthenrich, die auf der gegenüberliegenden Seite ihren Posten bezogen hat, grinsend. Und dann macht Bernhard Holthenrich auch schon die Stalltür auf und lässt die Kühe aus den Boxen. Und der Vergleich mit den Schülern zu Beginn der Sommerferien ist durchaus passend: Die Kühe lassen die Hufe fliegen, vollführen ausgelassene Bocksprünge und stürmen geradezu auf die grüne Wiese. Und jetzt wird auch deutlich, warum die Holthenrichs die Weide zusätzlich absichern. Denn die Tiere nehmen ganz schön Tempo auf. Doch auf der weitläufigen Fläche kommen sie auch schnell wieder zur Ruhe. „Die meisten von ihnen kennen das ja schon“, sagt Helga Holthenrich. Schließlich kommen die Tiere jedes Jahr im April nach draußen und zwischendurch wird auch der Laufhof geöffnet.

Beim Weideaustrieb gilt es, die Tiere im Blick zu behalten: hier Sophia und Bernhard Holthenrich Foto: Anne Steven

Optimal gelaufen

Nur das frische, saftige Gras gibt es dort natürlich nicht. Und fast genauso schnell wie sie den Stall verlassen haben, senken die Kühe auch schon ihre Mäuler herab und beginnen zu grasen. „Ich würde sagen: Das ist optimal gelaufen“, meint Helga Holthenrich, als auch die zweite Rutsche Tiere entspannt auf der großen Weide steht und interessiert die Nasen ins frische Grün steckt.

Jeden Abend werden die Kühe zum Melken wieder in den Stall geholt. „In der Regel klappt das ganz gut“, weiß Bernhard Holthenrich aus jahrelanger Erfahrung. Aber: „Jedes Tier hat natürlich seinen eigenen Kopf.“ So manche Kuh müssen die Holthenrichs abends auch schon mal mit einer „persönlichen Einladung“ zum Melken in den Stall bitten. Doch nach zwei bis drei Tagen pendle sich das Prozedere ein.

„ Die Milch schmeckt besser. Die Milch schmeckt besser. “ Sophia Holthenrich

Und noch etwas passiert nach zwei Tagen: „Die Milch schmeckt besser“, findet Sophia Holthenrich. Da mache sich die andere Zusammenstellung des Futters bemerkbar. Neben Mais, Grassilage, Kraftfutter, Heu und Stroh, kommt natürlich jede Menge frisches Gras hinzu. Bei den Holthenrichs auf dem Hof wird immer die Rohmilch getrunken. Diese ist nur gefiltert und gekühlt. Ihr Fettgehalt liegt bei 4,35 Prozent. Und die sei eben einfach viel, viel besser als die Milch aus dem Tetrapack im Supermarkt.

Aus Überzeugung

Pro Liter Milch bekommt Bernhard Holthenrich bei seiner Genossenschaft übrigens einen Grundpreis von 30,5 Cent pro Liter. Bonuspunkte gibt es unter anderem zum Beispiel für die Haltung auf der Weide. Dafür muss Bernhard Holthenrich aber auch ein sogenanntes Weidetagebuch führen und jeden Tag vermerken, wie viele Stunden seine Holstein-Friesian draußen waren. Es gilt, mindestens auf 120 Tage á sechs Stunden zu kommen. Der Aufwand rechtfertige allerdings nicht nur den erhöhten Grundpreis, sagt Bernhard Holthenrich. Für ihn hat es auch ganz viel mit Überzeugung zu tun. Und vornehmlich deshalb öffnet er jedes Jahr im April die Stalltüren.