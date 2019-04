Zu der Versammlung in der Gaststätte Bücker konnte Vorsitzender Tobias Stohldreier insgesamt 63 Schützenbrüder begrüßen. Nach der Protokollverlesung sowie dem ausführlichen Kassenbericht widmeten sich die Schützen dem Tagesordnungspunkt Neuaufnahmen. Hier konnten Tom Höfting und Michel Bröker die Versammlungsmitglieder von sich überzeugen – und wurden im Anschluss als „Frischlinge“ im Verein begrüßt.

Anschließend blickte Tobias Stohldreier auf die Aktivitäten des Vereins in den vergangenen Monaten zurück. Besonders erwähnte er die Videopremiere im Rahmen einer Karnevalsparty und die Teilnahme an der Aktion „Ochtrup räumt auf“.

Danach wurden die Details für das Schützenfest 2019 bekannt gegeben. Zunächst wird am 11. Mai die Fahne zum Festgelände gebracht. Auf dem Schützenplatz in der Waist werden an den Pfingsttagen die Nachfolger für das amtierende Königspaar Patrick Pöhlker und Julia Focke ermittelt.

Bei der Versteigerung der Festvorstandsposten kamen wieder zahlreiche Gebote zusammen. Auktionator Fabian Laurenz brachte die Posten wie folgt an den Mann: Oberst ist Thomas Enkrodt. Der Major wird von Bernd Höfting gestellt. Das Amt des Hauptmanns wird von Mark Laurenz bekleidet. Den Zuschlag für die Posten der Adjutanten erhielten Martin Hewing und Thorsten Dropmann.

Die Fahnenabordnung bilden Max Feldmann-Wüste-feld, Tom Höfting und Michel Bröker. Und um das Wohl der „Vereinsmädels“ kümmern sich die Damenoffiziere Gerrit Löcker und Johannes Leusder.