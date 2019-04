In der besagten Nacht habe eine Bekannte des Angeklagten in dem Lokal bemerkt, dass ihre Jacke nicht mehr in der Garderobe aufzufinden war. „Handy, Geld, Ausweis und Hausschlüssel waren weg“, so die Aussage der als Zeugin geladenen Frau. Der Angeklagte sei mit ihr nach draußen gegangen und habe versucht, sie zu beruhigen. Dieses Verhalten sei aber wohl von anderen Gästen des Lokals falsch verstanden worden.

„Da wird ein Mädchen vergewaltigt!“ tönte der Ruf über die Straße, sodass unverzüglich die Polizei gerufen wurde. Gegen eine Festnahme wehrte sich der Angeklagte und im Verlauf des Gerangels ging ein Polizeibeamter zu Boden und verlor dabei die Schulterklappe seiner Dienstkleidung. Wie der Angeklagte beteuerte, habe er wegen der Dunkelheit den Beamten nicht als Polizisten erkannt. Wie der Zeuge erklärte, habe er sich beim Gerangel nicht ernsthaft verletzt und die Schulterklappe habe er wieder gefunden, sodass kein Schaden an der Jacke entstanden sei. Zudem habe sich der Angeklagte noch in der Nacht bei ihm entschuldigt, was dieser im Gerichtssaal wiederholte.

Nach der Befragung von zwei weiteren Zeugen schloss die Vorsitzende Richterin die Beweisaufnahme. Nach ihrer Meinung bleibe von den zur Last gelegten Straftaten nicht viel übrig. Da der Polizist nicht als solcher zu erkennen war, entfalle der Vorwurf des Widerstandes gegen die Staatsgewalt, eine vorsätzliche Körperverletzung sei nach der Zeugenaussage ebenfalls nicht anzunehmen. Letztendlich beruhe die Anklage auf einem Irrtum, in dem der Angeklagte fälschlicherweise als Vergewaltiger wahrgenommen wurde. Übrig bleibe der Tatbestand der Nötigung gegen den Polizeibeamten. Die Richterin schlug deshalb die vorläufige Einstellung des Verfahrens gegen eine Geldauflage vor. Mit diesem Vorschlag erklärten sich sowohl die Staatsanwältin wie auch der Angeklagte einverstanden.

Dem Angeklagten wurde aufgegeben, 400 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung, die DKMS, zu zahlen. Mit 200 Euro als Wiedergutmachung an den leicht geschädigten Polizisten seien auch eventuelle Schmerzensgeldforderungen abgeglichen. Der Angeklagte will die Auflagen bis zum 7. Mai erfüllen. Danach kann das Verfahren endgültig eingestellt werden. Da keine Verurteilung erfolgt ist, wird das Verfahren nicht im Bundeszentralregister erscheinen, so dass der Ochtruper nicht als vorbestraft gilt.