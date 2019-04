Nur für Spaß und Vergnügen

Die Idee haben die Waister Junggesellen in den Nachbarkommunen geklaut. Nachdem sowohl in Wettringen als auch in Metelen mit großem Erfolg Cliquenschützenfeste stattgefunden haben, wollten die Junggesellen so etwas auch für die Töpferstadt auf die Beine stellen. Gesagt, getan, der Termin steht: Am 17. August (Samstag) soll das erste Ochtruper Cliquenschützenfest über die Bühne gehen.

Die Umsetzung ist denkbar einfach. Ablaufen soll das Cliquenschützenfest wie ein ganz normales Schützenfest – allerdings ohne das übliche Regelwerk. So muss zum Beispiel niemand Mitglied in irgendeinem Verein sein. „Wer Lust hat, mitzumachen, meldet sich an und los geht es“, erklärt Thorsten Pliete , der sich gemeinsam mit Marcel Plenter für den Schützenverein um die Öffentlichkeitsarbeit für das Spektakel kümmert.

Ort des Geschehens wird der Schützenplatz der Waister sein. Die Junggesellen kümmern sich um die Organisation, sorgen dafür, dass ein Schützenfestzelt aufgebaut wird, die Schießgenehmigung vorliegt und ansonsten alles vorbereitet ist.

Die Organisation des Cliquenschützenfestes übernehmen die Waister Junggesellen. Thorsten Pliete (l.) und Marcel Plenter kümmern sich in diesem Zusammenhang um die Öffentlichkeitsarbeit. Foto: Caroline Oeing

Der Startschuss fürs Vogelschießen fällt um 15.30 Uhr. Im Anschluss soll, wie es sich für ein ordentliches Schützenfest gehört, kräftig gefeiert werden. Ein DJ übernimmt die musikalische Gestaltung des Abends. Einen offiziellen Thron mit Gästen und dergleichen wird es aber nicht geben, genauso wenig wie die üblichen Veranstaltungen im Vorfeld. „Es ist eine reine Spaßveranstaltung“, macht Marcel Plenter deutlich. Wer also beim Cliquenschützenfest den Vogel abschießt, muss keinerlei Verpflichtungen im Anschluss befürchten. Auf den König oder die Königin warten als Preis 50 Liter Bier.

Um zumindest die Fixkosten für das Cliquenschützenfest decken zu können, und damit das Spektakel für die Waister Junggesellen finanziell nicht aus dem Ruder läuft, haben sie eine Anmeldegebühr festgelegt. Jede Clique muss 30 Euro bezahlen. Doch die Organisatoren sind zuversichtlich, dass sich trotzdem genügend Teilnehmer für das Schützenfest finden werden. „Allein schon aufgrund der Anfragen und Zuruf-Anmeldungen“, schmunzelt Marcel Plenter.

Ganz bewusst wenden sich die Junggesellen mit diesem Angebot nicht allein an junge Menschen. Das Mindestalter für Teilnehmer liegt ohnehin bei 18 Jahren. „Wir freuen uns über jede Clique, jeden Club und jede Gruppe, die teilnimmt – egal wie alt sie sind“, erklärt Marcel Plenter. Das können auch ganz spontane Zusammenschlüsse, Nachbarschaften oder Stammtische sein. Und natürlich sind beim Cliquenschützenfest auch Besucher willkommen. Während für die Teilnahme am Vogelschießen eine Anmeldung unumgänglich ist, dürfen alle anderen ganz spontan zu der Veranstaltung dazustoßen. „Genauso, wie man es bei einem normalen Schützenfest auch machen würde“, lädt Thorsten Pliete alle Ochtruper ein, kräftig mitzufeiern. Der Eintritt ist frei.