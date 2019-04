Laut Polizeibericht wurden Anwohner um kurz vor 3 Uhr durch laute Geräusche aufmerksam. Auf der Straße sahen sie einen blauen Kleinwagen, der auf einer Fläche für die Verkehrsberuhigung gegen einen Baum gefahren war. Der Pkw und der Baum wurden vollkommen beschädigt. Es stellte sich zudem heraus, dass der Wagen noch über weitere Inseln gefahren war und dabei Sachschaden in Höhe von etwa 4 000 Euro angerichtet hatte. Beim Eintreffen vor Ort traf die Polizei an dem Fahrzeug keine dazugehörenden Personen an. Zeugen berichteten aber von zwei männlichen Personen, die sich nach dem Unfall in Richtung Weidenstraße entfernt hatten. Weitere Hinweise ergaben, dass sich das Duo dort am Spiel- und Bolzplatz mit weiteren Personen getroffen hatte. Die Beamten fanden dort aber niemanden vor. Der Pkw wurde sichergestellt. Hinweise zu dem Unfall und den Personen: Telefon 0 25 53 / 9356 41 55.