► Die Stadt Ochtrup nimmt auch jetzt noch die zugesandten Sponsorenerklärungen an und bittet um entsprechende Rücksendung. Die Verwaltung betont in diesem Zusammenhang den guten Zweck der Veranstaltung: Die Spenden gehen in diesem Jahr an die Ochtruper Grundschulen. Für Rückfragen steht Heiner Stücker (Telefon 0 25 53 / 7 32 65) zur Verfügung.

► Der FC Lau-Brechte informiert alle mit dem Auto Anreisenden darüber, dass es aufgrund des vorher stattfindenden Kindergarten-Cups eventuell zu Engpässen kommen kann. Der Brückenbereich vor dem Volksbank-Stadion (an der Gaststätte Bätenvoss) muss auf jeden Fall frei gehalten werden. Dahinter stehen Parkflächen zur Verfügung, unter anderem auf dem Trainingsplatz. Der Verein hat Parkeinweiser beziehungsweise Ordner im Einsatz.

► Die Veranstalter freuen sich auf viele Gruppen, aber auch Einzelläufer, die auf dem 3,3 Kilometer langen Rundkurs durch die Wester laufen, walken oder spazieren gehen können. Die Anmeldungen erfolgen ausschließlich am Veranstaltungstag zwischen 13.30 und 14.30 Uhr vor Ort am Stand der Continentale-Versicherung. Der Startschuss für den „Jedermann-Lauf“ fällt um 14.30 Uhr, die Prämierung erfolgt im Anschluss an den Lauf, der um 16 Uhr endet.