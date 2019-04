Versammlung begrüßt zehn Neue

So begrüßte Vorsitzender Rainer Kappelhoff auch in diesem Jahr rund 130 Schützen, unter ihnen den amtierenden König Markus Wieling, Kaiser Josef Hundehege, den Ehrenvorsitzenden Werner Ratering und Silberkönig Bernd Vollenbröker .

Nachdem Schriftführer Jens Brinkschmidt das Protokoll der Mitfastenversammlung verlesen hatte, wurden zehn neue Schützen vorgestellt und in den Verein aufgenommen. Namentlich handelt es sich dabei um Thorsten Dinkhoff, Kay Hannekotte, Andre Kockmann, Ralf Köllmann, Raphael Malheiro, Michael Mohring, Mathias Post, Lukas Steinlage, Marcel Vollenbröker und David Winter.

Rainer Kappelhoff erklärte den neuen Schützen, dass sie nun mit allen Rechten und Pflichten im Schützenverein integriert seien. „Das heißt aber auch, dass man Verantwortung übernehmen muss und sich auch bereit erklären sollte, Aufgaben zu übernehmen“, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins. So könne man bereits im zweiten oder dritten Jahr einen Offiziersposten bekleiden.

Ein Pflichttermin steht für die Neuschützen allerdings schon fest. Sie sammeln am 29. Mai (Dienstag) das Grün für das Schützenfest. Dazu treffen sie sich um 16 Uhr am Festplatz. Im Anschluss wird ab 18 Uhr das Dorf geschmückt.

Anschließend wurde Martin Kappelhoff nachträglich für seine 25-jährige ehrenamtliche Tätigkeit im Vorstand geehrt. Er ist bereits seit 1993 Bezirkskassierer und war 1995 Fähnrich. Als Dank überreichte ihm der Vorsitzende einen Orden und eine Flasche Cognac.

Außerdem wies Rainer Kappelhoff auf die Weinprobe hin, die am 4. Mai (Samstag) in der Gaststätte „Happens Hof“ stattfindet. Dazu wird auch in diesem Jahr wieder ein Bustransfer angeboten. Abfahrt ist um 20 Uhr bei der Gaststätte Meier. Winzer Peter Löwen führt durch die Weinprobe. Anschließend soll unter musikalischer Begleitung von DJ Matze gefeiert werden.

Unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ diskutierten die Schützen vor allem über die Höhe des Mitgliedsbeitrages, wie der Verein in dem Pressetext weiter ausführt. Hier müsse man sich über längere Sicht etwas einfallen lassen, da das qualitative Niveau des Schützenfests – unter anderem mit Live-Bands – sonst nicht zu halten sei. Über eine Anpassung der Beitragshöhe soll daher auf der Jahreshauptversammlung abgestimmt werden.

Nachdem die Versammlung geschlossen wurde, marschierten die Schützen – begleitet vom Spielmannszug Wettringen und unter der Leitung von Günter Hoffstedde als Vertreter des Platzmajors – zum Festplatz, um die Vogelstange zu schmücken.