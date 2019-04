Der Regen war ein Dauerbrenner

„Dabei sah das Wetter heute früh so vielversprechend aus. Wir haben von unserem Platz aus noch den Sonnenaufgang beobachtet. Aber seit dem Morgen regnet es pausenlos“, erzählt Simone Kockmann, die mit ihrem Sohn Niklas einen Stand hat. Ein bisschen Taschengeld hat der Junge dennoch verdient. Spielzeug sei ganz gut gegangen, stellte er fest.

Klar, bei dem Regen waren ohnehin weniger Flohmarktbesucher unterwegs als in den Vorjahren. „Wir lassen uns doch von so ein bisschen Nass nicht abhalten. Und ein paar gute Schnäppchen haben wir auch gemacht“, bemerkt ein Vater namens Timo lachend, als er mit seinen beiden Steppkes Arne und Louis durch die Fußgängerzone schiebt. Dort haben im Laufe des Morgens etliche Familien bereits ihren Stand abgebaut. „120 Interessenten waren angemeldet. Einige sind aufgrund der Witterung gar nicht gekommen. Das Wetter können wir nicht planen“, bedauert Elke Wolf vom VWO-Tourismusbüro.

Daniel Neumann zählt zu den Leuten, die bis zum Schluss durchhalten. „Wir sitzen ja auch im Trockenen. Angesichts der Wetterprognosen haben wir unseren Regenschutz gleich mitgebracht“, grinst er und zeigt auf sein mobiles Zelt. Mit dem Verkauf ist er bestens zufrieden. „Die Leute, die gezielt etwas suchen, kommen bei jedem Wetter. Ein Sammler hat uns früh am Morgen einige Trikots abgekauft. Und meine Modelleisenbahn ist auch weg gegangen“, freut er sich. Am Stand nebenan wird gerade der Preis für ein Computerspiel verhandelt. „Feilschen gehört dazu“, schmunzelt Verena Wolbers. Dass es mit dem Verkauf so gut laufen würde, hätte die Schüttorferin nicht erwartet. „Außerdem ist in Ochtrup die Standgebühr mit acht Euro sehr familienfreundlich. In anderen Orten werden da schnell mal 20 Euro kassiert“, bemerkt sie.

Als der Flohmarkt am Nachmittag beendet ist, verabschiedet sich auch der Regen. Und hin und wieder schiebt sich sogar die Sonne durch die Wolken.