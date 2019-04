So ein Kirmesbesuch kann schon mal ganz schön ins Geld gehen. Was die Schausteller aber alles finanziell zu stemmen haben und was alles berücksichtigt werden muss, ist wohl den wenigsten bewusst. Die gebürtige Ochtruperin Ulrike Krabbe ist in das Kirmesleben hineingeboren worden und möchte es seither eigentlich nicht mehr missen. „In den letzten Jahren wurde einiges umgeändert, was man auf den ersten Blick gar nicht sieht, aber was dennoch sehr kostspielig war“, erklärt die 54-Jährige. Am meisten ärgert sie es, dass durch die vielen neuen Auflagen der Preis für die Kunden steigt. Trotzdem verliert sie den Spaß an ihrer Arbeit nicht und ruft immer wieder das allseits bekannte „Jetzt geht es los – macht euch bereit“ mit einem Echo in ihr Mikrofon.

Auch das Leben auf Rädern stört sie und ihre Familie nicht. „In der Saison, von April bis September, leben wir in einem Wohnwagen, der aber genauso wie eine Wohnung in klein ist“, betont die Selbstständige. Während sie sich hauptsächlich um den Haushalt und die Buchhaltung kümmert, übernehmen ihr Mann und ihr Sohn zusammen mit drei Angestellten den Auf- und Abbau des Musikexpress. „Wenn es schnell gehen muss, ist er in zwei Tagen aufgebaut“, spekuliert Ulrike Krabbe. Zusätzlich zu dem Musikexpress vertreiben die Krabbes noch einen Greifarmautomaten.

Langeweile kommt bei den Schichten im Häuschen des Fahrgeschäftes nicht so schnell auf. Die gebürtige Ochtruperin muss ständig im Blick halten, ob bei ihren Fahrgästen noch alles in Ordnung ist. Die netten Zwischenrufe, während der Musikexpress seine Runden dreht, dürfen natürlich nicht untergehen, weshalb sie in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder den Knopf des Mikrofons betätigt und ihre Stimme etwas verstellt.

Wenn die Sitze des Karussells ausreichend gefüllt sind, sagt Ulrike Krabbe noch schnell die Fahrtrichtung an und startet die nächste Runde. „Irgendwann hat man im Gefühl, wie lange so eine Fahrt dauern soll“, erwähnt die Kassenwärterin.

Allgemein händeln die Krabbes alles ziemlich locker. Wer gerade Zeit hat, übernimmt die Aufsicht im Kassenhäuschen. Wenn ihr Sohn Ulrike Krabbe ablöst, gönnt sie sich eine Pause mit Schaustellerfreunden, die sie über die Jahre kennengelernt hat. „Natürlich entwickelt man Sympathien mit anderen Schaustellerfamilien, deswegen freue ich mich auf jede neue Stadt, weil ich da immer bekannte Gesichter wiedersehe“. Mit vielen ihrer Kollegen ist sie quasi aufgewachsen. 90 Prozent aller Kirmes-Kinder bleiben auch in der Branche, schätzt sie. So auch ihr Sohn, der eines Tages das Geschäft übernehmen wird, wenn Ulrike Krabbe und ihr Mann sich zur Ruhe setzen.

Fassanstich bei der Ochtruper Frühjahrskirmes 2019 1/29 Foto: Susanne Menzel

Foto: Susanne Menzel

Foto: Susanne Menzel

Foto: Susanne Menzel

Foto: Susanne Menzel

Foto: Susanne Menzel

Foto: Susanne Menzel

Foto: Susanne Menzel

Foto: Susanne Menzel

Foto: Susanne Menzel

Foto: Susanne Menzel

Foto: Susanne Menzel

Foto: Susanne Menzel

Foto: Susanne Menzel

Foto: Susanne Menzel

Foto: Susanne Menzel

Foto: Susanne Menzel

Foto: Susanne Menzel

Foto: Susanne Menzel

Foto: Susanne Menzel

Foto: Susanne Menzel

Foto: Susanne Menzel

Foto: Susanne Menzel

Foto: Susanne Menzel

Foto: Susanne Menzel

Foto: Susanne Menzel

Foto: Susanne Menzel

Foto: Susanne Menzel

Foto: Susanne Menzel