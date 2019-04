Gemütlich und familiär

„Immer hinein in die gute Stube“, rief Tiny-Hausherr Stefan Koers den Leuten zu, wenn sie zögerlich durch die offene Tür seines Tiny-Houses schauten. Der neue Wohntrend, der am Sonntagnachmittag beim Ochtruper Frühlingsspaß auf dem Lambertikirchplatz präsentiert wurde, zog viele Besucher an. Das Modellhaus war 20 Quadratmeter groß. Es gebe allerdings auch größere Varianten bis zu 70 Quadratmeter, berichtete der Fachmann. Die Nachfrage nach Tiny-Häusern nehme zu. „Beliebt sind sie als Feriendomizil. Aber wir haben auch Kunden, die ein solches Haus als festen Wohnsitz nutzen“, bemerkte Koers.

Der Frühlingsspaß hielt natürlich noch andere Attraktionen bereit. Zum Beispiel die Automobil-Oldtimer-Schau auf dem Kirchplatz. Eigentlich waren auf diesem Areal noch weitere Aktionen geplant. Aber die Akteure haben kurzfristig abgesagt“, berichtete Thomas Büchler , der Vorsitzende der Veranstaltungs- und Werbegemeinschaft (VWO).

Und dann war da die Automeile in der Fußgängerzone. Wendige Kleinwagen, wuchtige Karosserien, fesche Sportwagen - für jeden Bedarf war etwas dabei, sofern der Geldbeutel es hergab. „Schickes Auto. Möchte ich wohl haben. Aber ist mir zu teuer“, meinte ein Mann nach einer Sitzprobe in einer schwarzen Limousine. Besonders die männlichen Besucher genossen den Bummel über die Automeile, während die Frauen den verkaufsoffenen Sonntag nutzten, um sich in den Geschäften nach aktueller Frühjahrsmode umzusehen. Für viele Besucher – vor allem Familien mit Kindern – gehörte auch ein Gang über die Frühjahrskirmes dazu.

Ein Anziehungspunkt für alle war am frühen Nachmittag der Pottbäckerplatz. Dort thronte bereits der Maibaum in luftiger Höhe. „Den haben wir schon im Vorfeld aufgestellt. Heute hängen wir nur noch die Zunftzeichen auf. Und laden zum Tanz unterm Maibaum ein“, sagte der Vorsitzende des Heimatvereins, Manfred Schründer. Die Jungen und Mädchen der DRK-Kita Gausebrink eröffneten das Spektakel mit Frühlingsliedern, fröhlichen Reigen und einem Singspiel. Auch die Frauentanzgruppe „Die Mariechen“ erfreuten die zahlreichen Zuschauer mit ihren Tänzen. Die Leineweber in ihren Trachten gaben ebenfalls ein Stelldichein. Sie sangen plattdeutsche Lieder und forderten das Publikum zum Mitsingen auf und der Christliche Posaunenchor untermalte das Geschehen mit stimmungsvoller Musik.

Gemütlich, familiär und überschaubar – so könnte man den Frühlingsspaß zusammenfassen. Die Massen hatte diese Veranstaltung jedoch nicht nach Ochtrup gelockt. „Das hängt wohl mit den Parallelveranstaltungen in den Nachbargemeinden zusammen. Heute ist ja vielerorts was los“, meinte eine Verkäuferin. VWO-Chef Thomas Büchler war trotzdem mit der Resonanz zufrieden. Bei den vielen Konkurrenzveranstaltungen im Umland habe man nicht mehr erwarten können. Am späten Nachmittag seien noch etliche Besucher des DOC in die Innenstadt gekommen. „Auch die Glückskäferaktion wurde gut angenommen. Außerdem haben viele auswärtige Besucher das Tourismusbüro aufgesucht und sich nach touristischen Möglichkeiten in und um Ochtrup erkundigt“, resümiert Büchler.