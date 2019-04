Karten für die Vorstellung gibt es für drei Euro in der Buchhandlung Steffers (Bahnhofstraße) und bei Intersport (Dränkekreisel). Die Vorstellung dauert rund 50 Minuten und wird empfohlen für Kinder ab vier Jahren, so die Veranstalter in ihrer Ankündigung.

Das Puppenspiel folgt dem Märchen, wie es von den Brüdern Grimm überliefert wurde – samt Prinzessin, Frosch-Prinz, König und Königin, dem Eisernen Heinrich, der goldenen Kugel, Brunnen, Bett und Wand. Die Vorstellung mit den weichen, fast lebensgroßen Textilfiguren gestaltet sich wie ein großes, lebendiges Bilderbuch. Die Figuren werden auf dem Fußboden vor, manchmal auch zwischen den Kindern geführt. Der Spieler bleibt sichtbar, wird aber bald von den Kindern vergessen.

Kuchtas Inszenierungen haben zusätzlich zu der Kinder- eine Hintergrundebene von Satire, Komik und Nachdenklichkeit, die sich nur den erwachsenen Zuschauern erschließt. Die Figuren sind zu aussagekräftigen, individuellen Charakteren geformt, doch das einfache märchenhaft Typische von ihnen, den Requisiten und der Handlung bleibt erhalten.

Das Lille Kartofler Figurentheater gastiert seit Beginn regelmäßig in der Reihe „Theater für Kinder“ in Och­trup. In geschlossenen Vorstellungen am Vormittag für die vierten Klassen der Grundschulen wird auf Englisch gespielt.