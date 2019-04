Ärger bei Anliegern

Alles andere als begeistert machen sich die Mitarbeiter der Firma Gewers Baumpflege am Montagmorgen am Postdamm an die Arbeit. Ihr Tagwerk: das Fällen von etwa 15 Linden. Vor ziemlich genau einem Jahr waren sie schon einmal dort. Damals noch, um besagte Bäume zu pflegen.

Am Donnerstag hatte die Stadt Ochtrup darüber informiert, dass das Wurzelwerk der Gehölze bei der Erschließung des dort geplanten Wohngebiets Sunnenbrink derart beschädigt worden sei, dass die Fällung kurzfristig notwendig werde (wir berichteten). Das hohe Tempo der Verwaltung in dieser Sache überraschte die Anlieger am Montagmorgen sichtlich. „Ich war sprachlos“, berichtet Monika Fahlbusch , die an der Ecke zur Rosenstraße wohnt. 50 bis 60 Jahre seien die Bäume gewachsen und dann würden sie von Freitag auf Montag einfach gefällt. Auch ihre Nachbarn hätten mit Unverständnis und Wut reagiert. Selbst die Bauarbeiter seien betroffen gewesen.

Die Stadt war davon ausgegangen, dass es sich mit dem Wurzelwerk ähnlich verhält wie am Baugebiet Austeresch. Dort seien die Bäume deutlich tiefer im Erdreich verwurzelt gewesen, erklärt Bauamtsleiterin Karin Korten auf Anfrage dieser Zeitung. Dass dies am Baugebiet Sunnenbrink anders ist, habe man viel zu spät festgestellt. „Wir sind ja selber überrascht gewesen. Wir waren davon ausgegangen, dass wir die Bäume erhalten können“, zeigt sich Karin Korten betroffen. Ansonsten hätte die Kommune doch gar nicht versucht, die Lindenstämme beispielsweise mit Holzummantelungen vor Verletzungen durch die Baumaßnahme zu schützen.

Mitarbeiter der FIrma Gewers fällten am Montagmorgen die Bäume am Postdamm. Foto: Anne Steven

Bei den Tiefbauarbeiten am Kanal wurden die Wurzeln offenbar massiv beschädigt. Zwei unterschiedliche Gutachter seien zu dem Schluss gekommen, dass die Standfestigkeit der Bäume nicht mehr gewährleistet werden könne, erklärt die Erste Beigeordnete Birgit Stening. Die Stadt müsse nun ihrer Verkehrssicherungspflicht nachkommen. Das bedeutet: Die Bäume müssen gefällt werden. „Mir tut das selber leid und ich verstehe, dass die Leute das aufwühlt. Bäume sind ja irgendwie auch ein Stück Heimat. Aber ich übernehme die Verantwortung nicht“, stellt sie klar. Vor allem mit den Bildern vom tödlichen Unfall am Rosenmontag auf der Bentheimer Straße im Kopf – dabei war ein Ochtruper in seinem Auto von einem umstürzenden Baum erschlagen worden – habe die Verwaltung keine Zeit vergeuden wollen.

Doch hätte das Ausmaß des Wurzelwuchses früher erkannt und die Bäume so gerettet werden können? Monika Fahlbusch findet, ja. Jedem Biologen sei bekannt, dass der Umfang der Baumkrone in etwa dem Umfang des Wurzelwerkes entspreche, so die Ochtruperin. Damit sei klar, dass die Wurzeln auf jeden Fall im Bereich des neuen Kanals liegen.

Sie ist zudem der Ansicht, spätestens nach Beginn der Tiefbauarbeiten hätte erkannt werden müssen, dass die Wurzeln nicht so tief ins Erdreich gehen, wie gedacht. „Irgendjemand hat da nicht aufgepasst. Da ist jemand für verantwortlich“, ist sie überzeugt.

Doch Karin Korten geht davon aus, dass, selbst wenn schon am ersten Baum das Ausmaß der Wurzelschädigung festgestellt worden wäre, die Maßnahme nicht mehr zu stoppen gewesen sei. „Die Frage ist, ob man das in solch einem weiten Planungsstadium überhaupt noch verantwortbar hätte zurückdrehen können“, sagt sie. Es sei einfach viel zu spät festgestellt worden. Die Vorstellung, man könne den Kanal doch einfach an den Bäumen vorbei verschwenken, sei nicht realistisch, betont die Bauamtsleiterin.

Die Stadt Ochtrup hat zugesichert, eine Ausgleichspflanzung durchzuführen. Wohin die neuen Bäume kommen werden, müsse aber noch geprüft werden, so Karin Korten.