Ochtrup -

Der Unmut der Anlieger am Postdamm ist verständlich. Sie müssen nicht nur damit leben, dass der alleeartige Charakter ihrer Straße dahin ist, die Baumfällaktion wird zudem ohne Diskussion und gefühlt im Hau-ruck-Verfahren durchgeführt. Sicher hätte das Fällen der Linden verhindert werden können. Die Frage ist nur, wann und von wem? Denn wer die Bäume auf dem Gewissen hat, scheint nicht mehr einwandfrei nachvollziehbar zu sein. Doch gerade mit Blick auf die zahlreichen Aktionen für den Klimaschutz in den vergangenen Monaten in Ochtrup ist es schon sehr traurig, dass so etwas passiert – ganz unabhängig davon, wer es verbockt hat. Nun, da das Kind oder besser die Bäume in den Brunnen gefallen sind, muss die Kommune aber ihrer Verkehrssicherungspflicht nachkommen. Daran führt kein Weg vorbei – und erklärt zumindest das Hau-ruck-Verfahren.